Venaus, avviata la sostituzione delle barriere laterali sulla statale 25 "del Moncenisio"

Anas ha avviato l’intervento di sostituzione delle barriere laterali di protezione lungo la statale 25 “del Moncenisio” in località Bar Cenisio, nel comune di Venaus (TO), per un investimento di circa 150 mila euro.

Il programma dei lavori prevede la rimozione dei vecchi dispositivi di protezione e l’installazione delle nuove barriere per una lunghezza complessiva di 1 km e 150 metri. Nelle attività è compresa anche la rimozione e lo smaltimento dei paracarri lungo la carreggiata.

Per consentire l’esecuzione degli interventi è in vigore il senso unico alternato, attivo dalle 7:00 alle 19:00, esclusi i giorni festivi. I tecnici prevedono di completare le attività entro la prossima settimana.