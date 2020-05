Agricoltura, accordo regionale tra i sindacati e Synergie Italia per 600 lavoratori in somministrazione

Le Segreterie della FeLSA CISL, NIDIL CGIL e UILTemp del Piemonte hanno sottoscritto nel pomeriggio di oggi un Protocollo d’Intesa con Synergie Italia relativo all’utilizzo di circa 600 lavoratori in somministrazione nel settore agricolo.

Il Protocollo d’Intesa, primo in Italia, nasce dall’esigenza di definire a livello regionale delle linee guida per affrontare le difficoltà, dovute all’emergenza sanitaria, nel reperimento di personale da adibire alle attività stagionali connesse all’agricoltura.

L’obiettivo comune delle parti è duplice: innanzitutto garantire che l’impiego di personale in somministrazione avvenga nel rispetto della normativa vigente, in particolare del Protocollo anti-covid sulla salute e sicurezza sul lavoro del 24 aprile 2020, e in osservanza alla normativa anti-caporalato. Inoltre, emerge la necessità di uno strumento di monitoraggio di settore, che assicuri, oltre al rispetto dei diritti e delle tutele, una distribuzione equa delle giornate di lavoro ai somministrati nel settore agricolo.