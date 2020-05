Installate colonnine per la ricarica elettrica dei bus alle porte di Moncalieri

In via Corradini, alle porte di Moncalieri, in corrispondenza del capolinea per le linee di trasporto della Gtt, è stata installata una stazione di ricarica per autobus elettrici.

Cofinanziato dalla Regione Piemonte, il progetto delle infrastrutture, che nelle adiacenze disporranno entrambe anche di colonnine di ricarica e stalli riservati ai veicoli elettrici privati, è stato approvato dalla Giunta nei giorni scorsi.

Tutti gli oneri per la costruzione dei due impianti e l’installazione delle colonnine, compresa la posa della segnaletica orizzontale e verticale, saranno a carico di Gtt, che verrà esentata dal pagamento della Cosap (il canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico), riferito agli stalli di sosta, per un periodo variabile tra i 4 e 5 anni.

Il tutto in relazione alla percentuale di energia rinnovabile che sarà utilizzata per l’alimentazione delle infrastrutture. Una iniziativa a favore dell'elettrico e delle fonti alternative.