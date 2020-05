Manzini legge in anteprima l'incipit dell'ultimo romanzo di Camilleri al Salone del Libro Extra

Appuntamento speciale all'interno del Salone del Libro Extra, la maratona online avviata giovedì 14 maggio come anticipazione dell'edizione fisica posticipata all'autunno. In vista della pubblicazione di Riccardino, il libro finale del grande romanzo del commissario Montalbano, la kermesse diretta da Nicola Lagioia e la casa editrice Sellerio regalano la lettura in anteprima assoluta del primo capitolo del romanzo di Andrea Camilleri, in uscita quest’anno.