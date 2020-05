Con le riaperture aumenta il traffico a Torino: più macchine in strada e passeggeri sui bus. Domenica record per le due ruote

Con le riaperture oggi di centinaia di negozi al dettaglio, torna ad aumentare - anche se in maniera contenuta - il traffico a Torino.

Alle 17 la rete dei sensori della Centrale della Mobilità del Comune, gestita da 5T, ha registrato per le strade un +4% di veicoli rispetto allo scorso lunedì: ben un 9% in più in rapporto al 4 maggio, primo giorno della Fase 2. Questa mattina nelle ore di punta del mattino, dalle 7 alle 9, la crescita è stato del 12% rispetto alla settimana precedente.