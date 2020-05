Anche Torino festeggia la Pubblica amministrazione sui social: si parla di "antropologia digitale"

Anche Torino si prepara a celebrare la terza edizione del PA Social Day , l’evento nazionale dedicato alla comunicazione e informazione digitale via web, social, chat, intelligenza artificiale che si terrà in tutta Italia domani, 20 maggio. L’evento, come ogni anno, coinvolgerà in contemporanea 18 città in tutto il Paese: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Cava dè Tirreni, Cosenza, Firenze, Genova, Lanciano, Milano, Monfalcone, Padova, Palermo, Perugia, Roma, Rovereto, oltre appunto a Torino.

“L’attività di PA Social non si è mai fermata – spiega Francesco Di Costanzo, presidente di PA Social – abbiamo risposto all’emergenza portando avanti gli appuntamenti di divulgazione e formazione online e mettendo in campo delle novità, sfruttando le opportunità offerte da social e chat e soprattutto, grazie alla nostra rete nazionale di professionisti, enti, imprese, stiamo supportando il lavoro delle fonti ufficiali per dare informazioni, comunicazione e servizi utili e di qualità ai cittadini. Anche per il PA Social Day sarà così, si terrà il 20 maggio in modalità completamente online, un grande live su web e social. Il PA Social Day è un evento unico nel suo genere, aperto a tutti e con il coinvolgimento di tantissime persone in tutta Italia. Come da tradizione coinvolgerà 18 città italiane, avrà un format un po’ diverso, ma manterrà le sue caratteristiche tradizionali anche con la formula completamente digitale: una grande occasione di confronto, partecipazione, scambio di buone pratiche, una ulteriore opportunità di crescita per la rete nazionale della comunicazione e informazione digitale. L’emergenza Coronavirus ha acceso i riflettori sul digitale, sull’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e informazione come social e chat, “sbloccato” il dibattito sullo smart working, sulle modalità e gli strumenti di lavoro, sulle nuove professionalità, sulla necessità di un coordinamento e di un’organizzazione diversa, parleremo anche di questo”.