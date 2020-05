Meteo, lento miglioramento della situazione su Torino e provincia

Ancora non molla definitivamente l’area di bassa pressione che dalla Spagna si è portata sul nostro Paese e sulle zone di Torino e provincia. Anche se porterà maltempo per lo più su regioni centrali e meridionali, ancora mantiene residua instabilità sulle nostre aree almeno fino a mercoledì. Poi l’alta pressione dovrebbe prendere posto almeno fino a fine settimana regalandoci un periodo più stabile.



A Torino quindi avremo cielo irregolarmente nuvoloso con piogge e rovesci brevi ed isolati, in qualche caso anche temporaleschi, possibili un po’ ovunque. Le zone con più probabilità di essere interessate sono il Cuneese, il Savonese e le Alpi in generale, ma domani potrebbero interessare anche le pianure specie tra astigiano e alessandrino. Il torinese sembra essere più graziato, ma le possibilità restano.