Artigiani dal cuore d'oro: da Ebap una donazione di 20mila euro alla Caritas per le persone in difficoltà

Ventimila euro destinati alla Caritas, attraverso la quale arriveranno alle persone in difficoltà e che sono state colpite in maniera pesante dalla pandemia. Si celebrerà domattina presso la sede Ebap di Torino - alla presenza dell'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia e delle parti sociali - la cerimonia di consegna della raccolta fondi portata avanti dall'ente che raccoglie tutte le anime del settore artigiano piemontese: Confartigianato, Cna, Casartigiani e i sindacati Cgil, Cisl e Uil. La pandemia del Coronavirus ha rappresentato l’ennesimo banco di prova per il principio solidaristico su cui si fonda la bilateralità artigiana piemontese, attraverso cui sono già stati distribuiti ben oltre 17 milioni di euro a circa 50 mila lavoratori dipendenti delle oltre 15 mila imprese artigiane che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione – FSBA - che dal 2016 opera a favore del sistema artigiano.

"Il principio della solidarietà non è mai stato messo in discussione – commenta Adelio Ferrari presidente dell’EBAP - Anche nei periodi più duri e pesanti per la nostra economia, EBAP non ha mai fatto mancare il proprio contributo concreto e costante. Anche oggi vogliamo esprimere la nostra solidarietà attraverso questo contributo di 20 mila euro che affidiamo alla Caritas attraverso l’Arcivescovo di

Torino Cesare Nosiglia".





"In aggiunta alle ordinarie prestazioni, abbiamo messo in campo interventi straordinari coerentemente con la straordinarietà dell’evento che stiamo vivendo - aggiunge il Vice Presidente Donato Spinazzola - Sostegno ai tanti lavoratori che sono ricorsi ai congedi parentali in questo momento critico che auspichiamo si concluda presto e bene, senza dimenticarci delle nuove povertà che hanno tristemente fatto breccia nel nostro tessuto sociale".