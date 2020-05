"Favoriamo il turismo itinerante: il piazzale di corso Monte Lungo diventi parcheggio per camper"

Riqualificare il piazzale di corso Monte Lungo 51 rendendolo un'area riservata ai camper di turisti in transito da Torino. E' l'idea lanciata dalla Circoscrizione 2 attraverso un ordine del giorno del consigliere Riccardo Prisco (Pd), per puntare ancora una volta l'attenzione su un'area abbandonata in cui dal 2012 vige il divieto di sosta permanente per caravan e autocarri.

"Vorremmo incentivare il turismo itinerante - ha spiegato il primo firmatario -, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire a Torino percorsi culturali ed enogastronomici, attraverso forme ecosostenibili. Quest'area, inoltre, è ben servita dai mezzi pubblici e dalla pista ciclabile, che consentono di raggiungere in pochi minuti il centro storico. Anche nello stesso quartiere di Santa Rita è possibile ammirare diversi punti di interesse: la chiesa omonima, il Pala Alpitour sede di eventi musicale e sportivi, lo stadio olimpico e le architetture caratteristiche di piazza d'Armi".

L'area per alcuni anni è stata occupata abusivamente da mezzi appartenenti a famiglie nomadi o artisti di strada. La richiesta alla giunta Appendino è quindi di fornire il piazzale non asfaltato di tutti i servizi idonei al parcheggio temporaneo di camper turistici, affidando la gestione ad associazioni o società "qualora il Comune non potesse provvedere all'attuazione del progetto stesso".