Mascherine, riprende la distribuzione: al via il recapito negli alloggi Atc, a seguire quelle prenotate dagli amministratori

Tra oggi e lunedì prossimo l'Agenzia Territoriale per la Casa riceverà le mascherine che, poi, attraverso i propri dipendenti, distribuirà tra le famiglie dei quasi 11mila appartamenti gestiti dall'Agenzia.

"Quello di oggi è un primo invio che domani e lunedì integreremo con gli altri dispositivi in arrivo dalla Regione Piemonte, per un totale di circa 30mila mascherine", spiega l'assessora alla Protezione Civile, Alberto Unia. Con i nuovi rifornimenti martedì prossimo ripartirà anche la procedura di consegna agli amministratori di condominio che già le avevano prenotate per distribuirle agli inquilini degli stabili da loro amministrati.