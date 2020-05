Coronavirus, dal Piemonte parte una proposta di legge per salvare le piccole e medie imprese a rischio fallimento

Mettere in campo rapidamente uno strumento più agile e meno costoso per salvare le decine di migliaia di piccole e medie imprese che rischiano di subire il colpo di grazia dal Coronavirus e di fallire. E’ questo lo scopo della proposta di legge “Procedura semplificata di composizione assistita della crisi”, che parte dal Piemonte. E’ stata promossa dall’ Ordine dei Commercialisti di Torino e dal suo ente strumentale “Fondazione Piccatti-Milanese”, in collaborazione con l’Università di Torino (Centro di Ricerca Interdipartimentale su Impresa, Sovraindebitamento e insolvenza) e con il patrocinio dell’ Ordine degli Avvocati di Torino.

“In questa situazione – spiega Paolo Vernero, Vice Presidente della Fondazione Piccatti-Milanese - non c’ è tempo da perdere e abbiamo già fatto arrivare la nostra proposta ai parlamentari piemontesi ed al governo. Come commercialisti, che svolgono attività di consulenza aziendale o che sono coinvolti direttamente al fianco delle aziende, sappiamo benissimo che anche al cessare dell’epidemia le ripercussioni economiche e finanziarie non verranno meno a breve termine, ma si protrarranno per un periodo temporale piuttosto ampio. Le PMI devono potersi ristrutturare ed evitare il fallimento, mediante la negoziazione di accordi con i creditori e, più in generale, con i vari stakeholders, salvaguardando così il valore produttivo, sociale ed erariale dell’azienda e tutelando i livelli occupazionali”.

La proposta di legge prevede la creazione di “Organismi di composizione della crisi d’impresa” (OCRI) semplificati rispetto a quelli previsti dal Codice della crisi dell’ impresa e dell’ insolvenza, la cui entrata in vigore è stata differita al 1°settembre 2021 dall’art. 5 del DL 23/2020. L’OCRI semplificato consiste in un collegio di due membri nominati su proposta del debitore, tenendo conto della necessità di assicurare la presenza di competenze diverse, funzionali alla gestione della crisi e nel rispetto dei requisiti di professionalità e indipendenza (sui quali vigila la Camera di Commercio).

La proposta di legge introduce, inoltre: meccanismi automatici per accedere alle misure protettive, in modo da evitare un eccessivo sovraccarico dei Tribunali e rendere la procedura più celere; l’impossibilità di agire per la risoluzione dei contratti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, o di revocare gli affidamenti bancari concessi; la facoltà, per il debitore, di effettuare pagamenti spontanei anche di debiti sorti prima dell’avvio della procedura, purché funzionali alla continuità dell’impresa, poiché il blocco dei pagamenti comprometterebbe fatalmente la possibilità di reimmissione di liquidità nel sistema, generando effetti opposti a quelli desiderati e impedendone, di fatto, la ripartenza; la previsione di agevolazioni fiscali per le falcidie pattuite, attraverso l’estensione del trattamento fiscale previsto per gli accordi attuativi dei piani attestati di risanamento.