Meteo, un weekend di bel tempo di Torino e provincia, ma con qualche rischio perturbazione

A Torino quindi avremo cielo sereno o poco nuvoloso, mentre al pomeriggio rapido aumento della nuvolosità con passaggio di un fronte freddo che porterà rovesci e qualche temporale, attualmente previsti su Alpi tra Valle d‘Aosta e alto Piemonte e possibili isolati temporali anche forti sulle pianure ed in città in spostamento verso est.



Temperature massime stazionarie o in lieve aumento fino 29 °C. Minime in leggero aumento e intorno 17 °C. Calo in serata. Venti generalmente deboli meridionali, possibili raffiche forti in caso di temporali. In serata raffiche di Foehn sulle Alpi dopo il passaggio frontale.



Da domenica 24 maggio generale miglioramento del tempo e aumento della pressione almeno fino a metà settimana con belle giornate dal sapore estivo ma con temperature gradevoli che non andranno oltre i 26/27 °C nelle massime.