Cercava di scassinare una cabina del telefono con un apribottiglie: in manette il MacGyver torinese

Ingegnoso era decisamente ingegnoso, anche se la sua azione sembra quasi fuori dal tempo, in un'era in cui gli smartphone sono diffusissimi. Eppure, armato di una piastrina di metallo e di un apribottiglie, un 50enne italiano continuava ad andare "a caccia" di cabine del telefono cercando di scassinarle per recuperare le monete usate dagli utenti.