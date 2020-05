Il mendicante si trasforma in rapinatore: arrestato finto venditore di cartoline che ha aggredito una 15enne

Una scena piuttosto comune, nelle strade (almeno prima che arrivasse l'emergenza Covid): persone che avvicinano i passanti proponendo prodotti come cartoline, libri o braccialetti chiedendo in cambio un contributo a una causa benefica o al loro sostentamento.



E' la stessa dinamica che ha portato però una 15enne a essere rapinata, ieri in via Garibaldi, da un uomo che l'aveva avvicinata con alcuni volantini che riportavano la scritta "Obiettivo lavoro" (che però risulta del tutto estraneo alla vicenda) e delle cartoline. Il malintenzionato ha attirato l'attenzione della giovane, chiedendo dei soldi per un pasto caldo e per pagarsi gli studi.

Appena la ragazza, in compagnia di un'amica, gli ha prestato attenzione, l'uomo - un 22enne di Torino - ha cercato di rubarle il denaro. Lei le ha dato alcune monete, lui ha preteso più soldi e lei è stata costretta a tirare fuori dal portafogli una banconota da 10 e una da 20 euro. Non soddisfatto, lui le ha restituito la banconota da 10 e le ha chiesto più soldi: la giovane, spaventata e incapace di reagire, ha preso dalla borsetta una banconota da 50 euro. Il ladro, quindi, ha strappato la banconota dalla mano della ragazza ed è scappato.



Le ragazze, scappate, hanno chiesto aiuto in piazza Castello ai carabinieri, che hanno subito fatto scattare le ricerche nella zona. L'uomo è stato rintracciato poco dopo in via Palazzo di Città seduto sulla soglia d’ingresso di un negozio, forse in attesa di un’altra vittima da derubare. E' stato arrestato per furto con strappo. I soldi sono stati recuperati e riconsegnati alla giovane.