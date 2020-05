Primo fine settimana dopo il lockdown: controlli dei carabinieri contro gli assembramenti

Tante persone si sono recate per escursioni nelle località di montagna dell'alta valle nel Torinese, soprattutto molti erano i motociclisti. E' stato questo uno dei modi per trascorrere il primo fine settimana dopo il lockdown.



Ma le forze dell'ordine hanno garantito la loro presenza per contribuire a mantenere le distanze e le misure di sicurezza tra le persone, a tutela della salute di tutti. La presenza di pattuglie dei Carabinieri del Comando Provinciale dislocate su tutto il territorio hanno evitato che potessero crearsi assembramenti.