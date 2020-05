Luca dell’Olio: una musica diretta che parla di una società spaventata

Luca Dell'Olio è un polistrumentista e songwriter, comasco con base a Torino, che raccoglie all'interno del suo mondo di scrittura le esperienze dei suoi viaggi e dei suoi sogni. Dopo diverse esperienze di evoluzione musicale, tra cui quella di percussionista nel gruppo di musica sudamericana Los Secuaces, sta consolidando la sua attività di songwriting ormai lunga di anni con il lavoro al suo primo album ufficiale, Quasaridioma, per il quale sta per essere lanciata una campagna di crowdfunding. Nel suo linguaggio confluiscono le molte influenze che ha sperimentato, dal rock alla cumbia, dal folk alla psichedelia, in un progetto in costante evoluzione.

Come si è avvicinato Luca Dell’Olio alla musica?

Ricordo molto bene un piccolo episodio della mia infanzia: quando mia madre metteva le quattro frecce in macchina, io istintivamente iniziavo a tenere il ritmo su quel meccanico “tac-tac” che, di fatto, era il mio primo metronomo. Il mio primo contatto con la musica. Sono passati gli anni e questo “semino” ci ha messo un po’ a germogliare: ho aspettato l’inizio del liceo per iniziare a dedicarmi alla batteria e alle percussioni, che tuttora restano la voce della mia parte sonora più arcana e primitiva. Il linguaggio cantautorale ha preso vita proprio qui, a Torino circa 6 anni fa. Mi sentivo solo e avevo dunque un tremendo bisogno di sfogare le mie paure e frustrazioni verso un mondo che non capivo affatto. La chitarra ha rivestito un ruolo davvero terapeutico all’epoca.

Mr. Hot Buckets suona una batteria fatta con oggetti di recupero in strada mentre Luca Dell’Olio scrive e canta le sue canzoni. Queste tue due anime si uniscono? Se sì, in quale tipo di performance?

Considero Mr Hot Buckets come una sorta di “seconda casa” (che guarda caso posso visitare da questo lunedì!) nel senso che in questo personaggio faccio rivivere la mia costante energia vitale, la sfrontatezza che non ho nella vita quotidiana, la voglia di evadere dagli schemi. Suonare in strada è per me un’esperienza sempre nuova e appagante, ti permette infatti, come nessun altro lavoro, di stare a contatto con un pubblico che ti nutre di energia e positività. Il ritmo è inevitabile, è necessario, potentissimo. Non è un caso che i bambini, liberi da qualsiasi condizionamento sociale, siano i primi a esserne irresistibilmente attratti. Ballano, saltano, ridono. Il cantautorato è totalmente diverso, c’è il messaggio da capire e io cantando in inglese su questo frangente, purtroppo metto in difficoltà molti ascoltatori nostrani. Inoltre il suono e l’arrangiamento vanno interiorizzati e rimandati a esempi noti ( suoni come Dylan!magari! ecc.) la location e mille altre variabili da considerare. Ecco, la cosa che sicuramente accomuna le mie due anime è la ricerca di un feedback emotivo da chi mi ascolta: non è tanto l’applauso che ok, ci sta, ma sono gli sguardi di chi ti ascolta l’accorgersi che c’è empatia e comprensione mutuale, esiste di colpo una reale partecipazione attiva.

Oltre ad essere un polistrumentista sei un cantautore, come nasce un tuo brano?

Come nasce un mio brano? Beh, senza sminuire per questo l’efficacia, è abbastanza semplice e quasi meccanico ormai: suono molto, appena posso, in qualsiasi momento morto prendo la chitarra e inizio a strimpellare cose. Ogni tanto gli accordi e le note per qualche strano motivo si fondono e si avvinghiano, si danno la mano o addirittura placidamente copulano e voilà! Ho una valida idea musicale. Mi piace sempre pensare a David Gilmourche in un documentario sui Pink Floyd, faceva sentire una versione embrionale di “Comfortably Numb”, uno dei suoi grandi successi. Ebbene, la sua voce in quella rec non faceva altro che mormorare parole e suoni potenzialmente armonizzabili e io, solitamente, parto nello stesso modo: le progressioni di accordi più azzeccate mi restano in mente per mesi e poi di colpo una determinata idea una storia o un sentimento si trovano a convergere con esse. Mi è capitato in effetti di scrivere un testo anni dopo aver composto la melodia.

Il tuo primo disco, Quasaridioma, è in fase di post-produzione e presto potremo ascoltarlo. Quali storie ci racconterà?

Questa è una domanda interessante e per rispondere occorre innanzitutto spiegare il titolo dell’album: “Quasaridioma” è una crasi tra quasar e idioma. L’idea del tutto è appunto quella di portare metaforicamente nuova luce attraverso un messaggio musicale. I brani sono stati scelti proprio perché sono molto diretti, parlano di una società spaventata e costruita su falsi miti che affossa le aspirazioni e i sogni dei pesci piccoli. È un album rock, un album folk e garage, a tratti surf e psichedelico, insomma un mix di tutto quello che amo ascoltare e che più mi ispira a livello di sonorità in generale. La politica e la denuncia sociale non sono la tematica principale ma mi piace pensare che, come alcuni miei artisti di riferimento ,Sixto Rodriguez su tutti, abbiano pensato delle canzoni dove l’ascoltatore possa ritrovare un qualsiasi anelito alla libertà individuale, alla celebrazione dell’affermazione collettiva. Vorrei che pezzi come “Disillusion song”, che peraltro sarà il primo singolo pubblicato, facciano pensare che questa generazione sta prendendo una brutta piega, che i social e la tecnologia la distraggono sempre più dalle cose che contano davvero, dal pensiero, dall’autonomia intellettuale, dalla nostra reale sfera emotiva. In ogni caso conto sempre sul fatto che ognuno possa poi ritrovarci una parte di sé, anche lontana dal mio pensiero, perché in fondo è giusto così, gli artisti danno degli input e chi fruisce di quel determinato prodotto ci crea sopra un suo immaginario personale. È la cosa più bella e democratica che ci sia nel mio campo.

La crisi sanitaria ha bloccato il mondo dei live, quando questo ripartirà cosa pensi che dovrebbe cambiare rispetto a prima?

Mi piacerebbe davvero che rinascesse un sentimento condiviso di bisogno della musica live, che i gestori dei locali, gli assessori alla cultura fino ad arrivare ai discografici si rendessero finalmente conto che la musica non è un mero contorno. Io non creo per fare da sottofondo alle cene e certo non vorrei venire trattato come un professionista di serie B, eppure, l’atteggiamento generale in Italia è proprio quello di considerare noi artisti ignoti al grande pubblico come dei soprammobili carini al locale. No, il discorso è che la musica che creo oggi forgia anche il domani, le idee che faccio circolare sono importanti anche se galleggiano in uno stagno underground. È la mentalità di chi diffonde e sponsorizza la musica che deve radicalmente cambiare, non può esserci solo la Siae a dettare legge, il mondo cambia e come al solito noi siamo gli ultimi ad adeguarci. Mi auguro che questa lunga pausa faccia davvero riflettere chi di dovere a riguardo.

La tua Torino musicale e non.

La mia Torino musicale si affaccia soprattutto alle porte di tanti locali che ancora resistono e propongono buona musica, vera musica, e che contemporaneamente lasciano spazio a chi se lo merita: penso al Cafè des Artes in primis, Area 42, Vineria da Erminio ecc. La bellezza di questi posti sta nella grande libertà espressiva che si concede agli artisti, il supporto e la condivisione delle esperienze. Questo è il mio sesto anno a Torino e, purtroppo, non posso che notare carenze in campo musicale rispetto ai miei primi anni: la cancellazione del Jazz Festival e la chiusura di parecchi locali live come il Caffè del Progresso ha segnato un deciso declino nell’offerta culturale della città, allo stesso tempo è ovvio che con le lamentele non si risolve nulla. Possiamo solo rimboccarci le maniche e cercare di risollevare la situazione, citando una mia amica cantautrice comasca, Cheriach Re, “con pazienza volontà”.

News, anticipazioni.

Per quanto riguarda le news sui miei progetti faccio presente che tra poche settimane partirà ufficialmente il crowdfunding sulla piattaforma “Kickstarters.com” per finanziare la produzione di una tiratura limitata di 500 copie di Quasaridioma. Chi non è pratico del mezzo, potrà trovare tutte le info utili sulla mia pagina Facebook e su quella Instagram dove spiegherò ogni dettaglio a riguardo. L’idea è cominciare a diffondere la mia musica con un supporto fisico con un’alta qualità sonora, in netto contrasto con i supporti digitali odierni,come ad esempio l’mp3 ,che impoveriscono notevolmente l’ascolto. Per i prossimi concerti aspettiamo direttive ministeriali ,ma sappiamo bene che non si suonerà probabilmente fino a marzo 2021, quindi cercherò di lavorare sui live da casa utilizzando i social.

Info su https://www.facebook.com/dellolioluca/

Foto di Monica Carlone