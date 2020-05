Con le “Antenne sotto il tetto” Porta Palazzo, Borgo Dora e Aurora ripartono dai condomini

"Segnali di vicinato”: è questo lo slogan scelto dall'associazione Fuori di Palazzo per lanciare il progetto “Antenne sotto il tetto”. L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere e facilitare l'incontro tra i cittadini residenti a Porta Palazzo, Borgo Dora e Aurora partendo dalle reti già attive e ragionando sulle possibili strategie da attuare in una dimensione “di prossimità” come quella dei condomini; le potenziali “antenne” si faranno portatrici di queste istanze cercando di facilitare la relazione e la condivisione nei propri palazzi.

Collaborazione, prossimità, bellezza, solidarietà ed empatia sono alcune delle parole chiave scelte per lanciare le Antenne: “A spingerci - spiega la presidente di Fuori di Palazzo Cecilia Guiglia – sono state le risorse già esistenti, come il coordinamento creato per affrontare la crisi causata dalla pandemia di coronavirus, che stanno facendo emergere tantissime iniziative nate dal basso grazie all'intuizione di persone e associazioni. Le situazioni problematiche possono essere raggiunte solo grazie a una rete puntuale nel trasmettere le informazioni che servono a chi ne ha bisogno, utili anche a chi sta progettando azioni di solidarietà”.

Oltre alla diffusione di informazioni, sul piatto ci sono già altri spunti: “Un primo ragionamento - prosegue Guiglia – è stato fatto, in vista dell'estate e dell'attuale situazione, riguardo la mappatura dei cortili dove i bambini potrebbero ritrovarsi a socializzare e giocare in piccoli gruppi. Un altro strumento interessante per stimolare le relazioni potrebbe essere quello della chat di cartone, una lavagna temporanea da installare nell'androne del palazzo con funzioni di bacheca di condivisione”.

Per informazioni: https://www.facebook.com/associazionefuoridipalazzo/