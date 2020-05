Covid-19, il virus continua ad arretrare: 43 positivi in più rispetto a ieri e 12 decessi, di cui 7 a Torino

Una frenata che continua a mordere l'asfalto. Sembra arretrare ulteriormente il Covid-19 sul territorio piemontese. In particolare, l'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Regione quantifica in 12 le persone decedute, di cui 7 a Torino e provincia, mentre i nuovi contagi sono 43 in tutto il Piemonte.

Inoltre, aumenta ancora la quota di pazienti guariti: se ne registrano altri 342, di cui 180 soltanto sotto la Mole, per un totale di 15.376 e prosegue il calo dei ricoveri, sia in terapia intensiva che non intensiva: sono rispettivamente sono 75 (uno in meno rispetto a ieri) e 1283 (otto in meno rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 6345, mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 285.160, di cui 158.371 risultati negativi.

Complessivamente, dall'inizio della pandemia, i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 1448 (+7 rispetto a ieri) in provincia di Alessandria, 680 (+30) in provincia di Asti, 666 (+20) in provincia di Biella, 1569 (+37 ) in provincia di Cuneo, 1370 (+25) in provincia di Novara, 8058 (+180) in provincia di Torino, 668 (+ 14) in provincia di Vercelli, 794 (+29 ) nel Verbano-Cusio-Ossola, 123 provenienti da altre regioni.