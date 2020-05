Cinemambiente e le Ong Piemontese portano online sette reportage da tutto il mondo

Una rassegna gratuita di reportage cinematografici e multimediali a tema ambientale. E' l'iniziativa promossa da Cinemambiente e COP - Consorzio delle Ong Piemontesi, dal 25 al 31 maggio, che raggruppa sette titoli a conclusione di Frame, Voice, Report!, progetto europeo di durata triennale, volto a sostenere azioni di comunicazione e informazione intraprese da piccole-medie organizzazioni della società civile per sensibilizzare i cittadini europei sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

I lavori proposti, girati in diversi continenti, non si limitano a radiografare l’esistente, ma allargano lo sguardo anche sulle azioni di resistenza e resilienza intraprese dalle diverse popolazioni locali. Promosso da LVIA, Afar: dove i sogni e la terra bruciano, di Tommaso Montaldo, racconta la lotta quotidiana per difendere il diritto a vivere nella propria terra delle popolazioni della regione etiope culla dell’umanità, oggi diventata particolarmente inospitale a causa della siccità provocata dai cambiamenti climatici.

Anche Message from a Bottle, di Niccolò Bruna, promosso da CIFA, è ambientato in Etiopia, a Hawassa, dove la semplice quanto innovativa esperienza del riciclo del PET ha risollevato le sorti economiche e ambientali della città. Con Contro Coltura, di Luca Puzzangara, promosso da NutriAid International, ci si sposta nel Senegal – devastato dalla diminuzione delle piogge e dall’innalzamento del livello del mare –, dove i tentativi di combattere gli effetti del cambiamento climatico hanno portato alla riscoperta della coltivazione del fonio, uno dei cereali più antichi dell’Africa sub-sahariana.

Si va poi in Sud America con 13 Grados Sur, di Francesco Garello e Manuel Peluso, promosso da Movimento Sviluppo e Pace e girato sulle Ande peruviane, dove il cambiamento climatico sconvolge la vita delle popolazioni locali, legate alla terra, sempre più arida, da una venerazione ancestrale, mentre intorno imperversa lo sfruttamento del suolo ad opera delle grandi imprese minerarie.

In Asia è invece ambientato I guardiani dell’acqua, di Sara Manisera e Arianna Pagani, promosso da Un Ponte Per…, che, con un documentario e un webdoc multimediale dedicati alla campagna “Save the Tigris (Salviamo il Tigri)”, ripercorrono, attraverso una discesa lungo il fiume e le voci di attivisti e attiviste, la lunga battaglia per la tutela di una risorsa idrica fondamentale per le popolazioni mesopotamiche.

Si torna in territori più vicini a noi con Voices from the East, reportage crossmediale di Francesco Rasero, Marco Carlone ed Eleonora Anello, promosso da Associazione Cinemambiente e girato in una delle regioni europee più esposte ai cambiamenti climatici, la penisola balcanica. Infine, con Siamo qui da vent'anni, di Sandro Bozzolo, promosso da ANOLF Cuneo, si arriva in Piemonte, dove la produzione agro-alimentare legata alle tipicità e alle eccellenze territoriali – dai vini pregiati all’industria casearia – si rinnova nel segno di una globalizzazione del mercato del lavoro sopperendo alla mancanza di manodopera locale attraverso il ricorso a quella straniera.

La rassegna sarà accompagnata da tre incontri online di approfondimento, condotti dal giornalista Francesco Rasero e dedicati ad altrettanti argomenti affrontati dai reportage. Il primo oggi, lunedì 25 maggio (alle ore 18), sarà dedicato al tema dell’acqua e della difesa delle risorse idriche da parte di comunità resistenti, protagoniste dei film Afar: dove i sogni e la terra bruciano e I guardiani dell’acqua. Interverranno Arianna Pagani, videomaker, e Lia Curcio, referente della comunicazione di LVIA.

Il secondo appuntamento domani, martedì 26 maggio (alle ore 18), verterà sulle strategie di protezione dell’ambiente attuate dalle popolazioni locali di cui riportano esempi i film 13 Grados Sur e Message from a Bottle. Interverranno Francesco Garello, giornalista, e Marco Pastori, coordinatore dei progetti di CIFA.

Il terzo incontro, mercoledì 27 maggio (sempre alle ore 18), sarà dedicato all’agricoltura quale possibile strumento di sviluppo della sostenibilità ambientale e sociale sulla traccia dei documentari Contro Coltura e Siamo qui da vent’anni. Interverranno Antonella Demarchi, direttore di NutriAid International, e Sandro Bozzolo, videomaker.

Gli incontri, ad accesso libero, saranno ospitati sulla piattaforma Zoom, a cui il pubblico potrà collegarsi tramite link e credenziali segnalati sui siti www.cinemambiente.it e www.ongpiemonte.it e sulle pagine Facebook di Cinemambiente e di COP - Consorzio delle Ong Piemontesi.