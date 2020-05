Coronavirus, 2 nuovi avvisi pubblici dell'Unità di Crisi per la ricerca di personale

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte lancia 2 nuovi avvisi pubblici per la ricerca di infermieri di famiglia e comunità per il rafforzamento dei servizi infermieristici territoriali e di assistenti sociali a supporto dell’attività delle Unità speciali di continuità assistenziale (U.S.C.A)

Per entrambi gli avvisi il termine per l’inoltro delle candidature è il giorno 10 giugno alle ore 12.

AVVISO PER INFERMIERI DI FAMIGLIA O DI COMUNITA’

Il primo avviso riguarda manifestazioni di interesse alla formazione di elenchi di personale infermieristico disponibile ad esercitare lavoro autonomo/co.co.co nelle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, per le finalità previste dall’art. 1 comma 5 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- rafforzamento servizi infermieristici territoriali con introduzione di infermiere di famiglia o di comunità

- potenziamento della presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da Covid 19 e di altri soggetti con fragilità

- potenziamento delle Unità speciali di continuità assistenziale e dei servizi offerti dalle cure primarie.

L’Unità di Crisi ricevute le manifestazioni di interesse, giornalmente inoltrerà tali elenchi alle singole Aziende, le quali si riserveranno la possibilità di conferire per proprio conto gli incarichi.

REQUISITI DI AMMISSIONE

• Laurea richiesta per l’accesso al profilo di Infermiere ovvero titolo equipollente secondo la normativa vigente;

• Iscrizione al relativo Albo Professionale

• non trovarsi in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche e private accreditate.

Per i cittadini di stato estero non facente parte dell’Unione Europea, è necessario allegare regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Compenso: A fronte dell’erogazione delle prestazioni conferite è previsto un compenso di 30 € lordi, inclusivi degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo previsto di 35 ore nel periodo fino al 31 dicembre 2020.

La manifestazione di interesse dovrà essere espressa mediante la compilazione del modulo allegato al bando da far pervenire esclusivamente al seguente indirizzo mail: personale_unitacrisi@regione.piemonte.it

AVVISO PER ASSISTENTI SOCIALI

Il secondo avviso pubblico è volto a raccogliere manifestazioni di interesse alla formazione elenchi di personale del profilo di Assistente Sociale disponibile ad esercitare lavoro autonomo/co.co.co nelle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, per le finalità previste dall’art. 1 comma 7 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 :

• prestare attività nei servizi sociali e socio sanitari territoriali delle aziende sanitarie della Regione Piemonte a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale, ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti.

L’Unità di Crisi ricevute le manifestazioni di interesse, giornalmente inoltrerà tali elenchi alle singole Aziende, le quali si riserveranno la possibilità di conferire per proprio conto gli incarichi.

REQUISTI DI AMMISSIONE

• Laurea richiesta per l’accesso al profilo di Assistente Sociale ovvero titolo equipollente secondo la normativa vigente;

• Iscrizione al relativo Albo Professionale

• non trovarsi in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche e private accreditate.

Per i cittadini di stato estero non facente parte dell’Unione Europea, è necessario allegare regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Compenso: A fronte dell’erogazione delle prestazioni conferite è previsto un compenso di 30 € lordi, inclusivi degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo previsto di 24 ore nel periodo fino al 31 dicembre 2020.

La manifestazione di interesse dovrà essere espressa mediante la compilazione del modulo allegato da far pervenire esclusivamente al seguente indirizzo mailersonale_unitacrisi@regione.piemonte.it