46enne serba tenta il furto in un negozio di via Lagrange: scoperta e arrestata

Gli agenti della Squadra Volante e personale del commissariato Centro hanno arrestato la settimana scorsa una cittadina serba di 46 anni.

La donna, introducendosi nel cortile interno di uno stabile in via Lagrange, forza la porta sul retro di un esercizio commerciale ed asporta tre borse da donna posizionate sullo scaffale del magazzino. Accorgendosi di quanto appena accaduto, una dipendente allerta il 112. La serba, nel frattempo, raggiunge il terzo piano del palazzo e, dopo averne asportato parte del contenuto, nasconde la refurtiva in un armadio a parete.

Il custode dello stabile insegue la quarantaseienne, trattenendola in attesa delle forze dell’ordine. Alla donna non resta che provare a corrompere l’uomo con alcune banconote ed una carta prepagata in cambio della libertà. Al rifiuto del custode, inizia a dare in escandescenza. Le Volanti giunte sul posto, dopo una breve colluttazione, arrestano la donna e la perquisiscono. Nella sua borsa custodiva monete e banconote per un valore complessivo di oltre 1800 euro, numerose banconote con valuta estera ed alcuni buoni ticket.

Con numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, è stata arrestata per rapina, resistenza e lesioni, oltre ad essere denunciata per ricettazione.