Metropolitana a Collegno, chiuso il sottopasso di via San Massimo

Proseguono i lavori per il prolungamento della Linea 1 della metropolitana. Dopo un periodo di interruzione, causato dall'emergenza sanitaria, Infra.To continua a lavorare a Collegno a pieno ritmo, per realizzare e ultimare le quattro nuove fermate che porteranno la metropolitana fino a Cascine Vica.

Per realizzare Certosa, la prima delle nuove fermate che farà anche da interscambio con la linea ferroviaria collegnese, è stata però disposta la chiusura del sottopasso di via San Massimo. A partire da domani, 27 maggio, infatti, rimarrà chiuso in entrambe le direzioni fino al 3 giugno, permettendo così ai cantieri di spostarsi e avvicinarsi sempre più al luogo in cui avrà sede la prossima fermata.

Il prolungamento della metropolitana diventa, quindi, sempre più concreto, portando la città di Collegno, una volta ultimati i lavori, a un totale di cinque fermate sul territorio, rendendo raggiungibile il centro di Torino in circa venti minuti, con la possibilità, inoltre, per circa l'80% dei collegnesi di avere una fermata della metro a poco meno di 2 km di distanza dalla propria abitazione.