Aurora si sveglia tappezzata di striscioni: “Diritto alla casa, al reddito e allo studio”

“Piemonte: una persona su tre non ha ricevuto la cassa integrazione: dateci i soldi”: è questa la scritta comparsa ieri mattina su uno degli striscioni appesi (e subito rimossi) in diversi punti del quartiere Aurora tra cui le scuole “Benedetto Croce” e “Marc Chagall”, la fermata Gtt di Corso Giulio Cesare angolo Corso Novara e il Centro per l'Impiego di Via Bologna (Barriera di Milano).

L'azione è stata realizzata dagli attivisti del Comitato di Zona Aurora, protagonisti durante la pandemia di una raccolta di beni di prima necessità e materiale didattico per le famiglie bisognose del quartiere e autori, la scorsa settimana, di un presidio di protesta davanti alla Circoscrizione 7.

Tra le tematiche trattate, anche il diritto alla casa e allo studio (“Niente soldi, niente affitto: la casa è un diritto” e “La didattica a distanza non è uguale per tutti, vogliamo dispositivi e connessione” recitavano altri due striscioni): “Questi temi – spiegano dal Comitato – sono emersi dal confronto costante e quotidiano con le famiglie a cui distribuiamo la raccolta della spesa sospesa, con l'obiettivo di renderli visibili all'interno del quartiere perché sentivamo la necessità di informare altri cittadini potenzialmente colpiti dalle stesse problematiche”.