Bruino, fiamme nella notte in un'azienda di verniciature industriali

Azienda in fiamme nella notte a Bruino. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri intorno alle 23.30 in una ditta specializzata in verniciature industriali: il rogo era divampato all'interno del locale compressori e deposito, dove erano custoditi dei fusti.

Per domare le fiamme in azione la squadra 41 Grugliasco, la 21 Centrale, le autobotti dei volontari di Rivalta e Borgone, il carro autoprotettori ed il nucleo NBCR (nucleare biologico chimico radiologico). Dopo tre ore i vigili del fuoco hanno terminato le operazioni di spegnimento.