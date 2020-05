Urina e bottiglie, l'ingresso dell'associazione Radici & Ali diventa un bivacco a cielo aperto

Urina, cocci di bottiglia e immondizia. E' questa la scena che si presenta ogni giorno davanti all'ingresso dell'associazione Radici & Ali, in via Parenzo 42.



A due passi dalla biblioteca Cognasso e da altri uffici per servizi comunali, è ormai all'ordine del giorno il problema dei bivacchi. A rendere nota la situazione sono le associazioni Giustizia & Sicurezza e Circolo Aquilone di Legambiente. "Abbiamo effettuato un sopralluogo rinvenendo diverse bottiglie ed immondizia e chiazze di urina. Inoltre i membri dell'associazione lamentano diversi furti di materiale subiti nel tempo". Ecco perché, al fine di migliorare la situazione, le associazioni hanno richiesto l'installazione di una cancellata che serva ad arginare il fenomeno.



"Crediamo che l'associazione Radici & Ali che ha investito diverso denaro per la ristrutturazione dei locali e che offre un servizio ai nostri piccoli cittadini non debba esser lasciata sola, le istituzioni intervengano subito". Lo dichiarano Paolo Biccari, presidente dell'associazione Giustizia & Sicurezza ed Armando Monticone, presidente del Circolo Aquilone di Legambiente.