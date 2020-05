Annullata l'edizione 2020 di "San Salvario ha un cuore verde"

Quest'anno il viale alberato di corso Marconi non si riempirà di meraviglie florovivaistiche. Gli organizzatori di "San Salvario ha un cuore verde" hanno comunicato ieri l'annullamento della nona edizione, in programma sabato 6 giugno, a causa delle limitazioni dovute all'emergenza sanitaria.

Negli ultimi otto anni la manifestazione si era notevolmente allargata, grazie al lavoro delle Donne per la Difesa della Società civile e il sostegno della Circoscrizione 8, coinvolgendo l'intero quartiere con eventi itineranti, letture, spettacoli a corollario della colorata mostra di piante e fiori nel boulevard principale. Proprio l'anno scorso San Salvario si era trasformato in un gigantesco caleidoscopio carioca grazie alla partecipazione del Brasile come "Paese ospite", con i balli e le musiche di Casa Brasil Torino.

Tra le varie attesissime ricorrenze, il concorso "Balconi Fioriti Torino", a cura dell’Associazione Sguardo nel Verde di Edoardo Santoro, o l’iniziativa “Studi aperti”, che offre l’opportunità di visitare le botteghe artistiche del quartiere.

Ma, a poco più di una settimana dall'appuntamento in calendario, si è deciso di fare un passo indietro e rimandare tutto a tempi migliori. "Vogliamo che l'estate esploda nei vostri cuori, sui vostri balconi e per le strade della città - scrivono su Facebook gli organizzatori - . Adesso però per noi non è ancora ora di tornare, ci siamo fermati e resteremo fermi ancora un po', nell'attesa stiamo progettando delle belle novità per il quartiere che amiamo, per la nostra città e sopratutto per voi".

E concludono: "Organizzeremo la nona edizione quando il momento sarà giusto, nel frattempo continueremo a lavorare e portare fiori ovunque possiamo".