Dalle aziende del Canavese un appello al Governo: "Più liquidità e più fiducia"

Misure non del tutto sufficienti a sostenere il rilancio dell'economia e, al tempo stesso, ispezioni e controlli che sembrano dimostrare una mancanza di fiducia nella capacità delle aziende di preservare la salute dei lavoratori. Questo il pensiero che Confindustria Canavese ha elaborato in questi giorni e che ha deciso di rivolgersi al governo per far sentire la propria voce.

"A partire dal mese di febbraio siamo stati travolti da un evento drammatico e inaspettato che ha richiesto che venissero apportati drastici cambiamenti (estremamente difficili da affrontare e da gestire) sia nelle nostre vite sia nelle nostre imprese. La diffusione del virus ha portato al blocco di quasi tutte le attività produttive per quasi due mesi, la nostra economia ha subito un rallentamento senza precedenti e le ricadute di tale arresto potrebbero essere estremamente pesanti. Da circa un paio di settimane l’attività è ripresa, però nessuna delle nostre aziende lavora a pieno ritmo, al massimo al 50-70% delle sue capacità produttive: ciò è dovuto a molteplici fattori ma principalmente al fatto che scarseggiano gli ordini. La ripresa non vale poi per il settore turistico-ricettivo, uno dei più danneggiati anche in Canavese, che resta immobile come in piena emergenza", dicono dagli ambienti industriali di Ivrea e del territorio circostante.

E sul decreto Rilancio, "si tratta di un provvedimento con una “potenza di fuoco” in astratto significativa, pari a quella di due leggi di bilancio considerate insieme. (...)

Tuttavia, se valutato alla luce della necessità di stimolare gli investimenti, dei quali il nostro CSC stima una caduta senza precedenti (-15,5%), aggravata dallo stock di invenduto e dal crollo dei fatturati, nonché di rilanciare la domanda interna, il Decreto non sembra in grado di produrre un impatto determinante. Infatti, manca un disegno complessivo volto a stimolare nuova domanda privata e anche pubblica, nel rispetto di un vincolo del debito più che mai pressante. Non vi è traccia di strategie per rendere attuale la domanda “latente” di consumi e investimenti. In altre parole, e contrariamente al “nome” scelto per comunicarlo, il Decreto non delinea una reale e ben definita strategia di rilancio dell’economia del Paese".

Secondo le imprese di Confindustria, questo è dovuto "principalmente, all’eccessiva frammentazione delle misure - alcune delle quali aventi obiettivi comuni - che occupano 260 pagine della Gazzetta Ufficiale e finiscono per parcellizzare le pur cospicue risorse su un elenco troppo vasto, e a tratti confuso, di capitoli di intervento. Inoltre - come per tanti altri provvedimenti analoghi - molte delle misure adottate non saranno immediatamente “disponibili”, in quanto la loro efficacia è subordinata a una laboriosa attività di implementazione, che passerà per circa 90 decreti attuativi, necessari a definirne l’operatività".

"Abbiamo chiesto al Governo liquidità immediata, fondamentale per aiutare le imprese a ripartire - aggiungono -. Ma la liquidità non è arrivata, almeno non nella quantità né nelle modalità necessarie per aiutare veramente le imprese a ripartire. Manca soprattutto una liquidità fatta di contributi a fondo perduto, ingredienti essenziali per superare la crisi. I pochissimi bandi lanciati sono inadeguati ai reali fabbisogni delle imprese".



Ma non basta: "In tutto questo tumulto sono partite le attività ispettive per la verifica del rispetto delle normative per la sicurezza. E’ certamente positivo il fatto che si voglia controllare che il protocollo venga rispettato, ma non deve esserci un clima di avversione alle imprese perché gli imprenditori non sono dei criminali indifferenti alla salute dei propri collaboratori. Questo è assolutamente sbagliato: le nostre aziende hanno a cuore le proprie risorse umane".