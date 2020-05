Nuove MEGANE e MEGANE E-TECH Plug-in Hybrid, sempre più tecnologia al servizio del piacere di guida

Con il passare del tempo, Mégane è diventata una gamma completa, che comprende versioni sportive con il marchio R.S. uesteQuest’ultime si sono imposte come la referenza delle berline sportive, soprattutto R.S. TROPHY-R che, nel 2019, ha battuto un nuovo record del giro sul famoso circuito del Nürburgring.

Si tratta di una berlina dalle molteplici sfaccettature, come dimostra ancora una volta Nuova Mégane con l’introduzione di una motorizzazione ibrida plug-in, una novità assoluta per Renault nel segmento delle compatte. Questa motorizzazione E-TECH Plug-in Hybrid, derivata dalle tecnologie sviluppate dall’Alleanza e dall’ingegneria Renault, combina i vantaggi dell’elettrico, come il funzionamento silenzioso, e la reattività immediata per un piacere di guida inedito e può contare sulle competenze acquisite dal Gruppo Renault nei veicoli elettrici da oltre dieci anni e sulla sua esperienza in Formula 1.

Nuova Mégane propone un posto guida rivisitato e modernizzato che comprende nuovi schermi da 9,3” del display multimediale e da 10,2” del cruscotto e può contare su tutte le prestazioni del sistema multimediale Renault EASY LINK. Questo sistema, il cui funzionamento trae ispirazione dai codici e dalle forme di utilizzo degli smartphone, è ergonomico e più funzionale, per una tecnologia di facile utilizzo.

Per garantire la sicurezza e il comfort di tutti, sono disponibili nuovi dispositivi di assistenza alla guida. Tra questi, l’Highway and Traffic Jam Companion, sistema di guida autonoma di livello 2, che offre comfort e tranquillità al volante.

Nuova Mégane mantiene il design e le linee dinamiche che ne hanno decretato il successo. Incrementa la sua eleganza e raffinatezza introducendo di serie in tutte le versioni nuovi fari full LED Pure Vision che migliorano la visibilità e il comfort durante i viaggi.

Con cinque declinazioni (Berlina, Sporter, R.S. Line, R.S. ed R.S. TROPHY) e un’ampia scelta di motorizzazioni, tra cui la nuova ibrida E-TECH Plug-in Hybrid, Nuova Mégane è in grado di adattarsi e soddisfare i desideri di tutti.

Nuova Mégane sarà commercializzata a partire dall’estate 2020.

«Nuova Mégane E-TECH Plug-in Hybrid è dotata di una motorizzazione ibrida plug-in in cui si ritrovano tutti i nostri progressi tecnologici, offrendo una vera e propria esperienza elettrica e una guida in assoluta tranquillità.»

Marion Humeau, Direttrice Marketing Mid-size Cars.

Design esterno

ANCORA PIÚ PERSONALITÀ E RAFFINATEZZA

Il design esterno di Nuova Mégane, già apprezzato dai clienti, si evolve per dettagli, ma resta fedele allo spirito dell’identità della Marca Renault con forme scolpite e dinamiche, per offrirle ancora più personalità e raffinatezza.

FARI FULL LED

I fari di Nuova Mégane sono ora dotati di tecnologia LED Pure Vision. Disponibili di serie fin dal primo livello di equipaggiamento, sostituiscono i gruppi ottici alogeni. I nuovi proiettori, più performanti, migliorano l’intensità luminosa ed estendono la portata dell’illuminazione di circa il 30%, per una maggiore visibilità, sicurezza e comfort di guida. Oltre ai fari, anche le luci di posizione e i fendinebbia sono FULL LED.

UN PARAURTI ANTERIORE RIDISEGNATO

All’anteriore, Nuova Mégane è dotata di un nuovo paraurti e una nuova calandra. Anche la griglia inferiore è stata rivisitata, con una finitura cromata disponibile dal terzo livello di equipaggiamento.

DEFLETTORI D’ARIA PIÚ DINAMICI

Le cornici dei fendinebbia sono dotate di un profilo cromato e i deflettori d’aria fanno la loro comparsa nella parte anteriore dei passaruota, per una migliore aerodinamica.

INDICATORI DI DIREZIONE DINAMICI

Al posteriore, i gruppi ottici LED acquisiscono un nuovo design più sottile. La linea è stata rialzata per conferire maggiore fluidità al design mentre gli indicatori di direzione diventano dinamici. Nuova Mégane è dotata anche di una nuova carenatura inferiore più raffinata.

PARAFANGHI PIÚ ACCENTUATI

Sui fianchi, Nuova Mégane può contare su un nuovo look dei parafanghi e sulle luci delle maniglie delle porte. Sono disponibili anche nuovi cerchi, da 16 a 18 pollici.

TRE NUOVE TINTE

Al lancio, Nuova Mégane e Nuova Mégane Sporter disporranno di 10 tinte di carrozzeria, di cui tre nuove: Rame Solar, Grigio Baltico e il nuovo Grigio Magnete.

Design interno

UN ABITACOLO ANCORA PIÚ MODERNO PER IL PIACERE DI GUIDA

All’interno di Nuova Mégane, i nuovi equipaggiamenti tecnologici facilitano la guida e si integrano a un ambiente che acquisisce maggiore eleganza e raffinatezza.

NUOVO DISPLAY DIGITALE DA 10,2”

Per la prima volta, Nuova Mégane è dotata, a seconda delle versioni, di un cruscotto digitale con un display da 10,2”. Per personalizzare l’esperienza di guida in modo molto intuitivo è previsto anche il sistema di navigazione.

TABLET VERTICALE DA 9,3” E SISTEMA RENAULT EASY LINK

Sulla plancia è installato un nuovo display multimediale da 9,3”, che offre una superficie di visualizzazione ben due volte più grande della versione da 7”. Questo tablet verticale perfettamente integrato alla plancia conferisce maggiore modernità all’abitacolo. Abbinato al nuovo sistema multimediale connesso Renault EASY LINK, offre tutte le prestazioni multimediali, di navigazione e di infotainment, ma anche i settaggi MULTI-SENSE.

INTERNI PIÚ RAFFINATI

I comandi della consolle centrale e, soprattutto, quelli del climatizzatore, che comprendono la visualizzazione della temperatura, acquisiscono un look più moderno e qualitativo offrendo anche una migliore ergonomia. Tutti i comandi dei dispositivi di assistenza alla guida sono posizionati sul volante.

La raffinatezza degli interni è accentuata anche dalle sellerie dotate di un nuovo rivestimento, disponibile dal secondo livello di equipaggiamento. Il sedile del conducente di Nuova Mégane è dotato di comandi elettronici (a seconda delle versioni).

Per una maggiore eleganza, Nuova Mégane presenta, dal terzo livello di equipaggiamento, un nuovo retrovisore elettro-fotocromatico privo di bordi.

Tecnologia e sensazioni

LA TECNOLOGIA A BORDO AL SERVIZIO DELL’ESPERIENZA DI GUIDA

Nuova Mégane resta fedele al suo DNA proponendo un’esperienza di guida sempre piacevole e tecnologie di ultima generazione, dal display multimediale connesso alla personalizzazione della guida grazie al sistema MULTI-SENSE. I vari equipaggiamenti conferiscono a Nuova Mégane maggiore comfort, sicurezza e connettività.

EASY LINK, LA CONNETTIVITÀ DI NUOVA GENERAZIONE A BORDO

Su Nuova Mégane, il touchscreen del sistema Renault EASY LINK è disponibile in 3 versioni, tutte compatibili con Android Auto ed Apple CarPlay:

- la versione da 7”

- la versione da 7” con navigatore integrato

- la versione da 9,3” verticale con navigatore integrato

Il sistema multimediale Renault EASY LINK, che si avvale di una nuova interfaccia, riprende i codici e le forme di utilizzo degli smartphone per offrire un’esperienza ergonomica e funzionale inedita. Grazie ai widget modulabili, i singoli utenti possono personalizzare il display per accedere direttamente alle proprie funzioni e applicazioni preferite.

Con l’App per smartphone MY Renault, il nuovissimo sistema multimediale Renault EASY LINK diventa un componente essenziale dell’offerta Renault EASY CONNECT, di cui è dotata Nuova Mégane. Questa offerta, comprende molte applicazioni, piattaforme e servizi connessi, facilita i nuovi utilizzi della mobilità connessa, non solo dentro, ma anche fuori dal veicolo. È possibile interagire con il veicolo da remoto tramite le funzioni di localizzazione, navigazione door-to-door con l’invio all’auto del percorso, ma anche, a termine, di chiusura e apertura porte, accensione fari e avviamento segnalatore acustico da remoto.

UN SISTEMA MULTI-SENSE SEMPRE RICCO

La tecnologia Renault MULTI-SENSE permette di proporre più veicoli in uno. I settaggi del sistema MULTI-SENSE, che consentono di regolare contemporaneamente la mappatura del motore, lo sterzo, l’ambiente luminoso e la configurazione del display digitale che sostituisce la strumentazione, permettono di personalizzare l’esperienza di guida al volante di Nuova Mégane a seconda della modalità di guida desiderata.

Sono disponibili 4 modalità:

- Eco, per ridurre i consumi e le emissioni di CO 2

- Comfort, per essere più rilassati e sentire maggiore flessibilità delle sospensioni

- Sport, per un maggiore piacere di guida, più agilità e reattività

- MySense (modalità di default), per personalizzare la propria esperienza di guida.

Con la motorizzazione E-TECH Plug-in Hybrid, le 3 modalità proposte sono: Pure, MySense e Sport.

Il design rivisitato e la nuova veste grafica del sistema MULTI-SENSE rendono l’esperienza di guida ancora più immersiva. Tra le novità: una migliore ergonomia per un sistema più intuitivo e settaggi semplificati, nuovi colori ambient lighting per gli interni e l’App R-Sound per personalizzare il suono motore.

I display digitali da 7” e 10,2” del cruscotto offrono un’area di visualizzazione personalizzabile mediante widget. Il conducente può così scegliere a sua discrezione quali informazioni visualizzare, a seconda della modalità selezionata: per esempio, il consumo di carburante in modalità Eco o la potenza e coppia in modalità Sport. Il display digitale da 10,2” del cruscotto visualizza anche il sistema di navigazione.

Guida e sicurezza

DISPOSITIVI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA RINNOVATI PER UNA GUIDA SEMPRE PIÚ SERENA

Per facilitare la guida, aumentare la sicurezza e rendere i viaggi più sereni, Nuova Mégane è dotata dei dispositivi di assistenza alla guida Renault EASY DRIVE, tra cui l’Highway and Traffic Jam Companion, funzione di guida autonoma di livello 2.

Highway and Traffic Jam Companion

Il sistema Highway and Traffic Jam Companion associa l’Adaptive Cruise Control (dotato di funzione Stop & Go) e il dispositivo di assistenza al mantenimento nella corsia. Attivo da 0 a 160 km/h, questo sistema è proposto su veicoli dotati di trasmissione automatica EDC. Regola la velocità dell’auto e mantiene le distanze di sicurezza con i veicoli che si trovano davanti, assicurando al tempo stesso il mantenimento nella corsia. Particolarmente utile in condizioni di traffico intenso, ma anche in autostrada, questo dispositivo di assistenza alla guida consente a Nuova Mégane di fermarsi e ripartire automaticamente in 3 secondi senza intervento del conducente.

L’Highway and Traffic Jam Companion, che offre una prestazione di guida autonoma di livello 2, fornisce un significativo miglioramento del comfort di guida, pur esigendo il mantenimento delle mani sul volante e dello sguardo sulla strada.

L’Highway and Traffic Jam Companion sarà disponibile per le motorizzazioni TCe 140 e 160 EDC FAP, nonché per la motorizzazione E-TECH Plug-in Hybrid.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (con funzione Stop & Go)

L’Adaptive Cruise Control, già presente su Mégane, è ora dotato di funzione Stop & Go, disponibile per le motorizzazioni TCe 140 e 160 EDC FAP. Negli ingorghi, se è necessario un arresto completo, il sistema può fermare il veicolo in assoluta sicurezza e riavviarlo entro 3 secondi dalla ripresa del traffico.

Frenata d’emergenza attiva

La frenata d’emergenza attiva è completata dalla funzione di riconoscimento dei pedoni. Massimizza la sicurezza, allertando il conducente in caso di situazioni pericolose e attivando il freno, se chi guida non reagisce.

Sensore angolo morto

Grazie a una nuova tecnologia di radar, il sensore angolo morto vanta una maggiore portata e offre una migliore capacità di riconoscimento dei veicoli vicini, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Permette anche di rilevare i veicoli in arrivo, in uscita dal parcheggio.

Allerta per superamento della linea di carreggiata e assistente di mantenimento nella corsia

Già presente nella gamma Mégane, l’allerta per superamento della linea di carreggiata diventa più efficiente ed è completato dall’assistente di mantenimento nella corsia. Queste due funzioni combinate, attive sui percorsi stradali a partire da 60 km/h, avvertono il conducente e correggono la traiettoria, se il veicolo sta per superare la linea di carreggiata senza il preventivo utilizzo dell’indicatore di direzione.

Rilevatore di stanchezza

Disponibile dal secondo livello di equipaggiamento, il rilevatore di stanchezza riconosce, basandosi sui movimenti del volante, la stanchezza del conducente e gli invia un segnale acustico o visivo per invitarlo a fare una pausa.

Sempre disponibili

I dispositivi di assistenza al parcheggio, come i radar e la telecamera di retromarcia, o l’Easy Park Assist, il regolatore/limitatore di velocità, il commutatore automatico degli abbaglianti e il riconoscimento dei segnali stradali sono sempre presenti nella gamma di Nuova Mégane.

Motorizzazione E-TECH Plug-in Hybrid

NUOVA MEGANE NELL’ERA DELL’IBRIDO RICARICABILE CON LA TECNOLOGIA E-TECH PLUG-IN HYBRID

Le motorizzazioni di Nuova Mégane si arricchiscono con la tecnologia ibrida E-TECH Plug-in Hybrid, che offre la massima versatilità e consente di scoprire una nuova esperienza elettrica, riducendo nel contempo le emissioni di CO 2 e contenendo i consumi di carburante, anche nei lunghi viaggi.

L’ibrido plug-in al centro del mercato

Renault, pioniere e specialista della mobilità elettrica, ha dotato Nuova Mégane della motorizzazione ibrida ricaricabile E-TECH Plug-in Hybrid da 160 cv che si avvale di una tecnologia inedita, focalizzata sul recupero energetico, e che trae direttamente ispirazione dal nostro know-how in Formula 1 per proporre un’esperienza di guida unica.

Questa offerta, che si pone al centro del mercato, è focalizzata sulle attese della clientela. Consente di rendere l’esperienza e il piacere di guida dei veicoli elettrici accessibili al maggior numero di persone in quanto sarà proposta su vari livelli di equipaggiamento, a partire da quello intermedio. Disponibile al lancio su Nuova Mégane Sporter, la motorizzazione E-TECH Plug-in Hybrid sarà in seguito proposta anche nella versione berlina.

Esperienza in F1 e competenza nei veicoli elettrici

La tecnologia E-TECH Plug-in Hybrid, che è stata sviluppata dall’ingegneria Renault, può contare su oltre 150 brevetti. Utilizza componenti progettati nell’Alleanza, come il motore 4 cilindri benzina da 1,6 litri di nuova generazione abbinato a due motori elettrici e a un’innovativa trasmissione multi-mode con innesto a denti e priva di frizione, che ottimizza il cambio marce.

Questa architettura è il frutto dell’esperienza della scuderia Renault F1 Team, che ha condiviso anche le sue competenze in gestione dell’energia (recupero in frenata e decelerazione e restituzione per ricaricare velocemente la batteria indipendentemente dai momenti di connessione alla rete elettrica) per permettere alla motorizzazione E-TECH Plug-in Hybrid di offrire un ottimo rendimento energetico. Abbinato a un impianto frenante sviluppato grazie all’esperienza di Renault nell’elettrico, questo sistema offre a Nuova Mégane la massima efficacia elettrica in fase di utilizzo: avviamento sistematico in modalità elettrica, silenziosità e comfort durante il funzionamento, reattività dinamica immediata per un piacere di guida inedito, perdite di energia contenute.

Versatilità e risparmio

Dotata di una batteria che vanta una capacità di 9,8 kWh (400V), Nuova Mégane E-TECH Plug-in Hybrid ha un’autonomia che le consente di circolare in modalità full electric fino a 135 km/h per 50 chilometri in ciclo misto (WLTP) e fino a 65 chilometri in ciclo urbano (WLTP City).

Nuova Mégane E-TECH Plug-in Hybrid dimostra così tutta la sua versatilità. Può funzionare senza consumare carburante nei percorsi quotidiani e portarvi in vacanza o nei weekend intraprendendo lunghi viaggi. Indipendentemente dallo stato di ricarica della batteria, Nuova Mégane E-TECH Plug-in Hybrid sfrutta i grandi vantaggi del sistema ibrido E-TECH: avviamento sistematico in modalità elettrica e consumi ridotti.

In ciclo misto, Nuova Mégane E-TECH Plug-in Hybrid emette meno di 40 grammi di CO 2 /km (dati WLTP in corso di definitiva omologazione).

Settaggi personalizzati

Nuova Mégane E-TECH Plug-in Hybrid può contare su settaggi dedicati del sistema MULTI-SENSE con 3 modalità di guida:

- Pure: accessibile a partire dal display o dall’apposito pulsante sul cruscotto, consente di passare alla guida in modalità full electric a condizione che vi sia una riserva sufficiente.

- MySense: ottimizza la modalità ibrida con costi di utilizzo ridotti. La funzione E-Save permette di mantenere una riserva della ricarica (come minimo il 40% della batteria) per passare in modalità full electric quando si vuole (per esempio, per circolare in centro città).

- Sport: permette di ottenere la massima performance, assommando la potenza dei tre motori.

Inoltre, nonostante una parte del bagagliaio sia dedicata all’alloggiamento del cavo, Nuova Mégane E-TECH Plug-in Hybrid non rinuncia alle sue funzioni di modularità né al volume di carico, che va da 434 a 1.247 litri.

Motorizzazioni termiche

UN’OFFERTA AMPIA PER TUTTE LE ESIGENZE

Nuova Mégane propone una serie di motorizzazioni termiche benzina e Diesel con un’ampia gamma di potenze e una grande scelta di trasmissioni manuali ed automatiche, per soddisfare tutte le esigenze.

Motore benzina 1.3 TCe FAP

Nella versione benzina, Nuova Mégane è sempre dotata del motore 1.3 TCe dell’Alleanza con filtro antiparticolato. È disponibile nelle versioni 115, 140 e 160 cv, ma ora anche nella versione da 100 cv per rispondere a tutte le aspettative. Le versioni 100 e 115 cv sono esclusivamente abbinate alle trasmissioni manuali 6 rapporti. La versione 140 cv permette di scegliere tra trasmissione manuale 6 rapporti ed automatica a doppia frizione EDC 7 rapporti mentre la versione 160 cv sarà disponibile con trasmissione automatica a doppia frizione EDC 7 rapporti.

Nuova Mégane sarà proposta a fine anno anche con il motore 1.0 TCe dell’Alleanza in una versione da 120 cv con trasmissione manuale ottimizzata per contenere i consumi e ridurre le emissioni di CO 2 .

Motore Diesel 1.5 Blue dCi

Nella versione Diesel, Nuova Mégane propone due versioni della motorizzazione Blue dCi 115, conformi alle nuove norme anti-inquinamento con l’inserimento di un sistema di riduzione selettiva catalitica SCR (Selective Catalytic Reduction): 95cv* con trasmissione manuale 6 rapporti nella versione economica e 115 cv con trasmissione manuale 6 rapporti o automatica a doppia frizione 7 rapporti per chi è abituato a macinare chilometri. Nuova Mégane R.S. Line.

UNA NUOVA GRIFFE DI DESIGN CHE TRAE ISPIRAZIONE DA RENAULT SPORT

La griffe di design R.S. Line fa la sua comparsa nella famiglia Mégane in sostituzione della GT Line che, dal 2010, ha sostenuto con forza la strategia della gamma Renault Sport su tutti i mercati.

Con un contenuto più ricco ed evoluto, R.S. Line rappresenta ben più di un semplice cambiamento di nome. Il design esterno e l’abitacolo acquisiscono un look più sportivo per rispondere alle attese di un numero crescente di clienti che auspicano una forte differenziazione grazie al design dinamico.

*disponibile in alcuni Paesi

In Nuova Mégane R.S. Line appare evidente il legame con i modelli R.S. Questo si traduce nell’adozione dei codici di design esterni ed interni tipici dell’identità di Renault Sport.

Esternamente, Nuova Mégane R.S. Line presenta una lamaaerodinamica ispirata alla F1, firma emblematica dei modelli R.S. Si distingue anche per la griglia della calandra a nido d’ape e i cerchi in lega da 17’’ Monthlery o da 18’’ Magny-Cours specifici. Anche il posteriore è più atletico, con doppio scarico su Nuova Mégane Berlina e singolo scarico cromato su Nuova Mégane Sporter.

Nell’abitacolo, gli elementi che contraddistinguono l’identità della Marca sono i sedili sportivi con supporto laterale rinforzato, gli inserti dal look carbonio, il volante sportivo in pelle traforata con impresso il doppio diamante R.S e la pedaliera sportiva in alluminio. Infine, l’ambiente nero con armoniose cuciture e inserti rossi e grigi, in particolare sui sedili e la leva del cambio, trasforma il posto guida in un vero e proprio cockpit.

Conferendo a Nuova Mégane più attributi sportivi, la griffe di design R.S. Line permette ai clienti di appropriarsi ancora di più del retaggio di Renault nel motorsport.

Versioni Renault Sport

MÉGANE, UN’ICONA RENAULT SPORT

Mégane deve la sua notorietà e successo anche alle versioni sportive. Nel 2019, Mégane R.S. ha infatti festeggiato 15 anni di storia. Dal 2004, si è progressivamente imposta come una referenza tra le berline sportive ad alte prestazioni. La rivisitazione di Mégane riguarda anche le sue versioni dinamiche e sportive R.S. ed R.S. TROPHY.

NUOVA MEGANE R.S.

Una referenza in termini di sportività

Per rinnovarsi, Nuova Mégane R.S. adotta una gamma dotata di telaio Sport e motore unico 1.8 turbo a iniezione diretta da 300cv (220 kW), come per la versione TROPHY. Questo motore, che è frutto delle sinergie dell’Alleanza, è presente anche nell’Alpine A110. Anche la coppia aumenta, passando a 420 Nm (+30 Nm) con trasmissione EDC e a 400 Nm con trasmissione manuale. L’aumento di potenza si traduce in migliori accelerazioni, anche ad alti regimi, mentre la coppia – una delle migliori della categoria – conferisce maggior comfort e piacere di guida.

L’impianto di scarico di Nuova Mégane R.S., inoltre, è ora dotato di una valvola meccanica che permette di modulare il suono. Gli equipaggiamenti che contraddistinguono l’identità di Mégane R.S non potevano certo mancare. Tra questi ricordiamo il telaio 4CONTROL®, che offre la massima agilità nelle curve strette e stabilità nelle curve veloci, e un nuovo R.S. Monitor (in opzione) per visualizzare i numerosi parametri del veicolo in tempo reale: accelerazione, frenata, angolo di sterzo, funzionamento del sistema 4CONTROL®, temperature e pressioni, ecc.

Nuova Mégane R.S. può contare anche sulle novità introdotte in tutta la gamma con l’inserimento del nuovo display da 9,3’’ e del sistema multimediale Renault EASY LINK nonché del nuovo schermo digitale TFT da 10,2” (a seconda delle versioni).

Per quanto riguarda i dispositivi di assistenza alla guida (in opzione a seconda dei Paesi), Nuova Mégane R.S. è dotata di sistema di allerta per superamento della linea di carreggiata, Adaptive Cruise Control (con funzione Stop & Go nella versione con trasmissione EDC) e frenata d’emergenza attiva, che ora comprende anche l’estensione del sistema attivo di frenata d’emergenza alla città e al riconoscimento dei pedoni.

NUOVA MEGANE R.S TROPHY

Per una sportività ancora più incisiva

Nuova Mégane R.S. TROPHY, referenza delle berline ad altissime prestazioni, è concepita per la pista. Si distingue per il telaio Cup, che è una sua esclusiva, abbinato al motore 1.8 turbo da 300 cv.

Rispetto al telaio Sport di Nuova Mégane R.S., il telaio Cup è caratterizzato dal differenziale meccanico Torsen® a slittamento limitato che facilita l’entrata in curva e la trazione all’uscita dalla curva. Dispone di ammortizzatori e molle di sospensione la cui rigidità è stata aumentata rispettivamente del 25 e del 30% nonché di una barra antirollio con taratura aumentata del 10% rispetto a Mégane R.S.

Nuova Mégane R.S. TROPHY mantiene i dischi dei freni anteriori bi-material. Più leggeri e sempre efficaci, offrono una migliore dispersione del calore durante l’utilizzo intensivo per una resistenza ottimizzata. Le pinze Brembo® di color rosso, che contraddistinguono a colpo d’occhio questa versione, non potevano certo mancare.

L’amatissimo design sensuale e sportivo di Nuova Mégane R.S. TROPHY è rivisitato con nuovi proiettori e fari full LED. Il modello si distingue anche per i finestrini laterali posteriori scuri, la shark antenna (in Europa), il retrovisore interno elettro-fotocromatico e la dotazione di serie dell’R.S. Monitor (a seconda dei Paesi).

L’ambiente sportivo degli interni in Alcantara è modernizzato con una nuova armonia di rosso / grigio tecnico. I sedili Recaro, più sportivi, diventano un’opzione in esclusiva per questa versione TROPHY.