Coronavirus preso sul luogo di lavoro: tantissime le richieste giunte ai sindacati di Torino

E' una possibilità da scongiurare il più possibile, ma intanto - in caso di Coronavirus contratto sul luogo di lavoro - il dipendente può ottenere il riconoscimento di "infortunio". A confermarlo è Inca Torino, il patronato della Cgil cittadina che in questo periodo di difficoltà ha attivato 7 linee telefoniche per dare supporto a chi ne avesse bisogno, anche sotto questa tipologia di aspetti.



"In questi giorni stiamo accogliendo moltissime richieste di lavoratrici e lavoratori relative alle pratiche di infortunio sul lavoro per Covid-19 - spiegano dal sindacato - . Ne hanno diritto coloro che operano in costante contatto con il pubblico-utenza come operatori del comparto sanitario (medici, infermieri ed altri operatori sanitari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e di qualsiasi altra struttura pubblica o privata), addetti al trasporto pubblico, impiegati in front-office e alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie e operatori del trasporto infermi, personale delle case di riposo e taxisti. Sono comunque comprese tutte le altre categorie di lavoratrici/lavoratori che dimostrano di aver contratto Il Covid-19 in occasione di lavoro".