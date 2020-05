I laboratori di ricerca internazionali fanno squadra per combattere la pandemia: Torino protagonista

Ad Aprile 2020 è nata la “ COVID-19 Mass Spectrometry Coalition ”, un consorzio internazionale di più di 220 laboratori di spettrometria di massa, ovvero la più potente e diffusa tecnica analitica usata nella ricerca biomedica, la diagnostica e lo sviluppo di farmaci. Questi laboratori, che afferiscono ai maggiori centri di ricerca e Università del mondo, sono coordinati dall’IMaSS, società scientifica indipendente a carattere divulgativo che ha come obiettivo primario la promozione dell'attività di ricerca nel campo della spettrometria di massa.

Lo scopo della rete è supportare la ricerca sull'attuale pandemia, mettendo in comune risorse, metodi e dati per affrontare anche emergenze future. Alcuni degli ambiti in cui la MS può generare informazioni di vitale importanza sono la composizione strutturale del virus, i biomarcatori di esposizione, il rilevamento di materiale virale direttamente da superfici e molti altri.