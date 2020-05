 / L'oroscopo di Corinne

ARIETE: Vi attende una fase delicatina nel corso della quale il morale tende a scendere in cantina faticando così a riprendere decorosamente un’attività incline ad impennate. Ve la piglierete per delle iniquità, sbufferete dinanzi a contrattempi e in fatto di sentimenti qualcosina turberà la quiete. In compenso vi caverete un pallino o combinerete una serata allettante pur, ovviamente, mantenendo sempre le dovute distanze. Domenica adatta per andare a fare un giretto.

TORO: La quadratura di Marte favorisce una settimana impegnativa, pepata, infiammata e rigurgitante di novelle, sia brutte che belle… Cercherete di ampliare il cerchio d’azione, scovare degli escamotage riguardo una delicata questione, riceverete un invito da non declinare, oppure tratterete con un soggetto spilorcio, esigente od inetto. Il ritrovarvi con delle persone care invece riempirà il cuore di gioia. Minuti pasticci relativi a lavoro o incartamenti. Sabato incasinato.

GEMELLI: Con giugno si cambia musica e al di là delle norme ancora da rispettare, vi riscatterete alla grande, recuperando dei soldini, vedendo un fardello alleggerirsi o stando meglio sia psicologicamente che fisicamente. Effettuerete pure degli acquisti, andrete dal parrucchiere, dall’estetista e vi muoverete maggiormente. Ragion per cui accantonate l’ansia e siate fiduciosi: il meglio deve ancora venire. Omaggi, sorprese e peculiari auguroni per chi solennizza il compleanno.

CANCRO: Le indecisioni abbondano ma questa volta non potete permettervi di fare di testa vostra perché soltanto ascoltando i suggerimenti di chi vi vuole veramente bene o quelli di un savio esperto risolverete un angustiante problema. Oltretutto siete ancora in tempo a rimediare a degli errori od inconvenienti a patto di scendere a compromessi con la sorte e prendere provvedimenti se l’inghippo concerne affetti, valute o salute. Un anzianotto andrà consolato e il look modificato.

LEONE: Tribolerete a riprendervi dalla trascorsa quarantena e poiché qualcosa ancora non quadra propenderete a sbuffare da mattino a sera. Nella quotidianità vi vedrete costretti ad apporre delle modifiche così come rimarrete delusi e amareggiati da un contesto reputato penalizzante. Per favorire il benessere e la circolazione effettuate delle camminate od uno sport consentito, poi dedicate il weekend a chi amate od organizzate con amici e mascherina un combino carino.

VERGINE: Bello e beneaugurante questo primo quarto di Luna che il 30 maggio si forma a 9°12’ della vostra costellazione! Approfittatene per restaurarvi sia interiormente che esteriormente, far funzionare degli affari, reclamare dei diritti, mitigare l’apprensione e guardare avanti fiduciosamente… Un paio di comunicati avranno il potere di inasprirvi mentre una personcina a voi cara si rifarà viva. In ambito operativo succederà l’inverosimile e… in senso positivo…

BILANCIA: Finalmente uscirete dal letargo e ciò alimenterà uno spizzico di confusione all’interno di un ambiente dove, già di per sé, il caos regna sovrano ma in simultanea il potervi muovere quasi liberamente vi farà tirare ampi respiri di sollievo specie se finalmente potete vedere chi abita in un’altra regione. Poiché la permalosità non è concessa se volete ripristinare un’amicizia o un rapporto interpersonale abbassatevi a chiedere scusa se il torto è dalla vostra parte.

SCORPIONE: Buttate a mare tutto quello che è da scartare a favore di ottimizzazioni non tardanti ad arrivare. Pian pianino le nubi svaniranno a favore di una maggior verve e meno affanno… Contate inoltre sull’appoggio di chi può darvi una manina, non trascurate un acciacco, state accanto a qualcuno che sta attraversando un momentaccio, ravvivate la sfera affettiva e brindate ad una stagione serbante tante sorprese. Soldi da erogare e lavoretti da ultimare. Nervi infiammati.

SAGITTARIO: Dopo tanta clausura arriva la sospirata libertà malgrado vi capiti di battibeccare con uno avente nel cervello solo segatura… Ma non prendetevela in quanto all’orizzonte si stanno stagliando attimi incandescenti, luminosi, incantati e… inaspettati. Difatti la pazienza verrà premiata e a forza di picchiare sul medesimo chiodo otterrete ciò che volevate! Un neo può derivare da preoccupazioni spettanti un parente o conoscente o da un fastidio fisico o pecuniario.

CAPRICORNO: Siete sufficientemente stufi di una condizione pressante e dall’atteggiamento di chi, pur di non darvi ragione, ordisce in sordina piantando su uno zibaldone. Un uomo andrà spalleggiato e rincuorato, in campo professionale, se operate in negozi, imprese od ospedali, le incavolature saranno a portata di giornata e ad essere sinceri non saprete neppure voi da dove iniziare a mettere ordine in un habitat impregnato di disorganizzazione. Visita gradita.

ACQUARIO: Marte nel segno seguita ad importunare favorendo contiguità con gente originale, difficile da comprendere nei pensieri e negli intenti, delle incombenze a cui sopperire, dei prepotenti da ammansire ma anche un leggero aumento dell’energia e una gran voglia di muovervi e concludere ciò che avevate, per cause di forza maggiore, lasciato in sospeso. Madama fortunella può bussare alla finestrella: seducetela mettendo al Lotto numeri ritardatari. Un incontro vi sorprenderà.