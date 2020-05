La Fase 2 per le imprese? Una ripartenza "lenta" e con incognite. Ma i costi per la salute "sono sostenibili"

L'impegno per superare le difficoltà non manca, ma anche gli ostacoli sul cammino non sono pochi. E l'incertezza rischia di avere un peso decisivo sui piatti della bilancia. È questa in sintesi la situazione che fotografa l'indagine dell'Unione industriale di Torino dopo lunghi mesi di Covid-19 (anche) sul nostro territorio.

Ripartenza lenta

A cominciare dal fatto che, con la fine del lockdown, solo il 57% delle aziende di servizi e il 48% di quelle manifatturiere è ripartito con oltre il 75% del personale. Insomma, un andamento piuttosto lento, segnato da problemi come la crisi di liquidità e i pagamenti. Rispetto invece agli ordinativi interni (scesi in maniera anche significativa nella stragrande maggioranza dei casi) è invece l'export a regalare un po' di ossigeno, in calo, ma meno drammatico.

Sicurezza e salute? Costi sostenibili

Interessante invece il fatto che un aspetto particolarmente attuale come i costi dell’adeguamento sanitario sono considerati elevati, ma sostenibili, da oltre il 60% delle imprese. "Un dato - dicono da via Fanti - che riflette profondamente la cultura della sicurezza radicata nelle aziende del nostro territorio".

Quanto pesa la crisi? E' ancora presto

Alla domanda relativa alla valutazione dell’impatto della crisi, gli imprenditori hanno risposto che gli effetti sono ancora troppo imprevedibili. Solo il 31% si ritiene attrezzato per superarla, mentre un ulteriore 30% non ritiene di poter ancora fare previsioni, e il 26% si dice certo di conseguenze molto serie. Solamente il 10% vede questa situazione come un’opportunità.

Quel che appare certo, piuttosto, è che la normalità per come ce la ricordiamo è ancora lontana. Le previsioni sull’uscita dalla crisi, infatti, non vedono risposte certe: se le aziende dei servizi sono lievemente più ottimiste sui tempi di uscita (il 19% prevede entro l’estate e il 27% entro fine anno), nel manifatturiero quasi un terzo delle imprese ritiene impossibile fare previsioni.