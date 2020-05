ŠKODA supporta i Clienti italiani con nuovi vantaggi e protezione delle rate nella fase di ripartenza

ŠKODA Italia ha deciso di supportare tutti coloro che sceglieranno un modello della gamma nella fase di ripartenza del mercato, con una serie di nuovi vantaggi estesi fino alla fine di giugno. Grande attenzione è stata riservata all’offerta G-TEC, composta dalla berlina SCALA, dal nuovo City SUV KAMIQ e da OCTAVIA Wagon di terza generazione, con motorizzazioni a metano efficienti e dai ridotti costi di gestione. Tutti i modelli in gamma sono proposti con rinnovate formule particolarmente vantaggiose a cui si aggiunge la nuova polizza di Protezione delle Rate.



La rete delle Concessionarie ŠKODA in Italia è nuovamente operativa su tutto il territorio ed è pronta ad accogliere nella massima sicurezza tutti coloro che vorranno scoprire le caratteristiche della gamma, grazie a nuove misure atte a garantire l’igienizzazione dei locali e delle auto oltre a permettere di mantenere le distanze minime necessarie e con l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personale raccomandati. Non solo: con l’introduzione di una serie di iniziative digitali, quali una video chat sul sito ufficiale della Marca, la ricerca di informazioni potrà avvenire anche comodamente da casa, grazie a piattaforme di comunicazione e video che i Concessionari hanno adottato per mettere in contatto i Clienti con i consulenti di vendita, la cui professionalità rimane un punto fermo dell’attenzione e della qualità del servizio ŠKODA, per svariate attività come configurazioni personalizzate o per l’eventuale valutazione di un usato a distanza.



A sostegno di queste nuove modalità digitali di rapporto con i futuri Clienti, ŠKODA Italia ha pianificato una serie di esclusivi vantaggi per tutta la gamma, con l’obiettivo di favorire l’acquisto dei modelli già disponibili in rete, a cui aggiunge la nuova polizza di Protezione delle Rate che si basa sull’assicurazione Alter Ego Duo Plus e prevede la copertura del debito residuo in caso di sopraggiunta inadempienza per cause di forza maggiore.

Grande attenzione è stata riservata alla gamma G-TEC, sigla che identifica i modelli SCALA, KAMIQ e OCTAVIA Wagon con alimentazione a gas metano. I pregi del gas naturale sono una combustione più pulita, una migliore efficienza dovuta al più alto contenuto di energia rispetto alla benzina e al gasolio e costi di gestione ridotti, a cui si sommano i vantaggi dell’esenzione totale o parziale dal pagamento della tassa di possesso a seconda delle regioni. L’Italia è oggi il paese europeo con la più ampia rete di distributori di metano per autotrazione, più di 1.300 (a febbraio 2020), seguita da Germania con 900 stazioni e poi Repubblica Ceca, Svezia e Olanda.

La berlina SCALA, il nuovo City SUV KAMIQ e OCTAVIA Wagon G-TEC offrono potenze da 90 CV a 130 CV ed emettono circa il 25% in meno di CO2 rispetto a un analogo motore benzina, con autonomie che variano da 360 a oltre 480 km con un pieno di metano, mentre il serbatoio supplementare di benzina garantisce la mobilità nelle zone non coperte da distributori.

Alla elevata convenienza dell’alimentazione metano, oggi si aggiungono i vantaggi che la Rete ŠKODA riserva ai Clienti italiani sulle vetture G-TEC disponibili in pronta consegna. Il City SUV KAMIQ 1.0 G-TEC Ambition è infatti proposto con formula Clever Value a valore futuro garantito a 150 euro/mese anche con Protezione delle Rate. Con la medesima formula, la berlina SCALA 1.0 G-TEC Ambition è proposta a 147 euro/mese. Infine, OCTAVIA 1.5 G-TEC DSG Executive, uno dei modelli più richiesti e apprezzati dal pubblico italiano per la capacità di abbinare grande capacità di carico, piacere di guida e massima efficienza, oggi è proposto a 179 euro/mese in caso di permuta o rottamazione con Clever Value.

ŠKODA FABIA è da anni tra i modelli più apprezzati dai Clienti italiani, soprattutto nella versione Twin Color, che abbina una dotazione di serie completa all’accattivante soluzione estetica della verniciatura a contrasto per il tetto, i montanti anteriori e le calotte degli specchietti retrovisori. FABIA Twin Color monta di serie anche cerchi in lega da 16”, climatizzatore, display da 6,5” con Bluetooth e connettività Apple CarPlay, telecamera e sensori di parcheggio posteriori, Cruise Control, Front Assistant con frenata automatica di emergenza in città. Ora ŠKODA FABIA Twin Color 1.0 TSI 95 CV è proposta a 130 euro/mese con formula di finanziamento Più Valore, anche con formula di Protezione delle Rate.

Il SUV KAROQ si colloca al centro della gamma ŠKODA a ruote alte e offre al Cliente un’eccezionale versatilità dello spazio interno, grazie anche all’esclusiva soluzione dei sedili posteriori VarioFlex che possono essere traslati, ribaltati o o rimossi singolarmente. KAROQ nella nuova versione S-TECH è dotato di serie di gruppi ottici full-LED, climatizzatore automatico bi-zona con sistema “Air Care” di purificazione dell’aria, tutti i dispositivi elettronici che realizzano la guida assistita di livello 2, navigatore con schermo da 8” e connettività smartphone oltre al bluetooth. KAROQ S-TECH 1.5 TSI 150 CV è proposto con formula Clever Value di valore futuro garantito a 179 euro/mese, anche con Protezione delle Rate e con pacchetto di manutenzione 4 anni/60.000 km incluso per modelli in pronta consegna e in caso di permuta o rottamazione.

Il grande SUV KODIAQ S-TECH riprende tutte le dotazioni descritte per KAROQ a cui aggiunge la terza fila di sedili che permette di ospitare fino a 7 passeggeri. Per i modelli in pronta consegna e in caso di permuta o rottamazione, KODIAQ S-TECH 1.5 TSI 150 CV è proposto con formula Clever Value a 209 euro/mese, anche con Protezione delle Rate e pacchetto di manutenzione 4 anni/60.000 km incluso.

L’ammiraglia ŠKODA SUPERB, recentemente rinnovata nell’estetica e nella gamma di motorizzazioni con la novità della prima versione plug-in hybrid iV, è proposta con formula Clever Value. SUPERB iV Executive in pronta consegna è proposta a 238,99 euro/mese anche con Protezione delle Rate.

Informazioni complete relative alle proposte commerciali di ŠKODA Italia e alla protezione delle rate sono disponibili alle pagine https://www.skoda-auto.it/promozioni/promo-auto e https://www.vwfs.it/polizze-assicurative/protezione-credito o direttamente presso tutte le Concessionarie italiane.