Montagna in Sala Rossa a Torino: mozioni su forti Alpi Unesco ed estate nelle valli per bimbi e ragazzi

Era da almeno dieci anni che la montagna non tornava in Sala Rossa. Il Consiglio comunale di Torino ha dimenticato troppo spesso la vocazione di "Città delle Alpi" del Capoluogo sabaudo. E non ha saputo guardare all'arco alpino per valorizzarlo insieme. Si è perso troppo in fretta il monito di Rinaldo Bontempi alla vigilia delle Olimpiadi, sostenuto da Uncem, per fare di Torino un vero capoluogo delle Alpi. E così Torino non ha capito questa vocazione.

Uncem apprezza che questo ruolo sia oggi al centro di una nuova strategia che parte da due mozioni, entrambe presentate da Francesco Tresso. Mozioni da votare e che Uncem si augura possano avere l'unanimità della Sala Rossa: la determinazione di segnare un punto di svolta. Un segnale forte, che sia di avanguardia, forte di futuro. Due mozioni, la prima sui forti alpini da inserire in una rete, anche promossa da Unesco, e la seconda, importantissima e urgente, per un Piano Estate che riguardi anche la Montagna. Che permetta di individuare luoghi, esperienze e percorsi nelle valli torinesi per studenti e terza età. Uncem l'aveva proposto e costruito in dieci edizioni del programma "A scuola di montagna", adatto a giovani e famiglie, ma non solo. La Regione Piemonte, nel 2006 aveva varato "Aria di montagna", proseguendo l'azione con il progetto "Montagna per tutti", catalogo di opportunità a prezzi vantaggiosi di itinerari di uno o più giorni nelle valli piemontesi, in accordo con Linea Verde Viaggi Bus Company. Peccato Torino sia stata, in due decenni, troppo timida, non appoggiando e non comprendendo questi percorsi di sviluppo integrati.