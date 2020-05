"Spettacoli con la mascherina e a distanza? Gli attori esorcizzino la pandemia con la fantasia" [INTERVISTA]

Riccardo De Leo, l’attività di Onda Larsen non si è mai fermata, durante la quarantena. Come avete riorganizzato i vostri corsi e laboratori a distanza? E come si è sviluppata la collaborazione con il Teatro Concordia di Venaria?

All’inizio non è stato facile, le cose sono cambiate molto rapidamente. Abbiamo spostato tutta la didattica su remoto, utilizzando varie piattaforme, per garantire comunque l’incontro a distanza con i ragazzi. Nostro malgrado, devo dire, perché il teatro vive di emozioni, contatto e sguardi, e subito eravamo un po’ scettici. Ma la cosa in realtà è andata bene, gli allievi hanno sposato appieno il nuovo metodo, che ha rappresentato un grande salto anche per noi. Certo, per chi come me vive le lezioni in modo viscerale, lavorando col corpo, i contatti fisici diventano totalmente preclusi. Ora comunque proseguiremo con la didattica fino a metà luglio, dedicanto volentieri questo tempo in più ai ragazzi. Con il Teatro Concordia, invece, è nata fin da subito una sintonia non solo professionale, ma anche umana. Incontrare persone che hanno la tua stessa voglia di lavorare e la stessa mentalità…E' stato proprio un innamoramento. Dopo le prime due ospitate in stagione, abbiamo creato le nostre pillole web fino ad avviare una collaborazione settimanale, il giovedì, con alcuni spezzoni comici, e “Favola a merenda” la domenica, dove leggiamo fiabe per i ragazzi. Durante il lockdown, stando tutti sui social, questa esperienza ha avuto molto seguito, devo dire. E speriamo che lo sposalizio con il Concordia vada avanti, avendo già fidelizzato il pubblico con gli spettacoli proposti in passato.

Avete scoperto delle potenzialità, per il lavoro teatrale, nelle metodologie sperimentate sul web?

Sì, proprio perché ogni cambiamento può essere visto come qualcosa di positivo, e da ogni crisi possono nascere grandi opportunità. Abbiamo dovuto gestire tredici corsi con 150 allievi. I risultati ottenuti hanno fatto sì che, in pochissimo tempo, sviluppassimo nuove proposte per soddisfarli tutti, come la scrittura creativa, e i ragazzi hanno risposto molto bene. Poi abbiamo cercato di capire come gli esercizi di scrittura potessero essere intrecciati con le loro abilità di attori. Ad esempio, ho fatto fare ai miei questo esercizio: dovevano diventare un gioco della loro infanzia e raccontare un aneddoto assumendo questo nuovo punti di vista, per poi leggerlo davanti alla videocamera con un pubblico virtuale ad assistere. Un altro aspetto riguarda le tipologie di insegnamento, Come filosofia abbiamo sempre considerato la dizione e la tecnica vocale in secondo piano rispetto all’interpretazione, per chi inizia a muovere i primi passi nel teatro. Ma lavorare in video ci ha permesso, al contrario, di esercitarci molto sulla lettura a prima vista e l’impostazione.

In generale come vedete la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo nella Fase 2?

Ci siamo dovuti tutti reinventare, senza dubbio. Ma intanto vedo le messe, che considero uno spettacolo dal vivo, andare avanti e noi no, e non capisco perché, dato che a teatro si può prenotare il proprio biglietto in tutta sicurezza. So anche che gli attori dovrebbero stare in scena a distanza: lo trovo quantomeno surreale, se penso a colleghi con cui ho vissuto per moltissimi anni. Quando vedi eventi come le Frecce Tricolore con le persone in piazza, in un momento così delicato, tutti si dimenticano in fretta che c’è il timore di tornare al lockdown, e noi, che siamo stati i primi a chiudere e saremo gli ultimi a riaprire, rischieremmo di essere ancora più penalizzati.

E, nel vostro caso specifico, quanto sarà possibile recuperare, della stagione interrotta?

Noi abbiamo perso una ventina di date, tra cui il Torino Fringe Festival, cui siamo molto legati, e che quest’anno avrebbe dovuto vedere la sua consacrazione. Il grosso verrà recuperato più avanti, comunque. Avevamo un debutto molto importante, Resti umani, spettacolo grazie che ci ha fatto vincere il bando nazionale della Siae “Per chi crea”. Per partecipare abbiamo dovuto anticipare parecchi soldi e finché non debuttiamo non ci torneranno indietro. I piani per il futuro sono di ripartire, vedremo a ottobre se riprendere con i nostri corsi, altrimenti proporremo modalità nuove. Prenderemo le decisioni in base a quanto succederà.

Avete tratto ispirazione, dall’esperienza della pandemia, per i prossimi progetti creativi?

Lo spettacolo che ho citato prima, Resti umani, ha in un certo senso anticipato la pendemia, perché in un certo senso già parlavamo anche lì di distanziamento sociale. Ci portiamo dietro sicuramente un nuovo modo di fare didattica. Gli allievi in genere non studiano mai le parti, così mi sono messa a fare le prove di memoria in videochiamata convocandone tre o quattro per volta, e questo ha fatto capire loro l’importanza. Lo stesso vale per la fantasia: dobbiamo fare gli spettacoli con la mascherina e a distanza? Non c’è problema, lo faremo! Bisogna cercare di stemperare, dare una svolta umorale, fare ciò che attiene al compito dell’arte: raccontare, emozionare.