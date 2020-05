Rexton Sports XL di Ssangyong pronto a conquistare il mercato italiano con versatilità, stile ed eccellenti prestazioni

Elevate performance di guida



La propulsione del nuovo Rexton Sports XL si avvale di un motore turbo diesel da 2,2 litri realizzato da SsangYong, che eroga una potenza massima di 181 CV e una coppia di 400Nm. Il collaudato motore e-XDi220, silenzioso e ad alta efficienza, fornisce un’accelerazione progressiva da fermo e una coppia potente ai bassi regimi tipiche dei propulsori SsangYong.



La trasmissione, disponibile con cambio manuale a 6 rapporti o automatico AISIN sempre a 6 rapporti, è nota per le prestazioni ottimali e la durata. La trazione 4x4 della vettura si avvale della pluriennale esperienza SsangYong nella tecnologia della trazione integrale. Per incrementare l’efficienza e ridurre i consumi, la vettura è dotata di trazione 4x4 inseribile, con trasmissione costante di potenza alle ruote posteriori e comando delle ruote anteriori elettronico “a richiesta”, secondo la necessità, con rapporti alti e bassi secondo le condizioni del percorso su strada o fuoristrada.

Il nuovo Rexton Sports XL è inoltre equipaggiato con sistema di blocco differenziale che fornisce una migliore trazione sulle pendenze ripide e scivolose e offre una maggiore capacità di traino. I livelli NVH di rumore, vibrazioni e ruvidità di marcia sul nuovo Rexton Sports XL sono nettamente migliori rispetto al modello precedente, grazie agli otto supporti della scocca e ai rivestimenti in poliestere (PET) del passaruota, oltre alla riduzione dei rumori stradali, per offrire ai passeggeri viaggi più confortevoli. Anche il blocco motore è dotato di un migliore isolamento, che svolge una funzione insonorizzante, antipolvere e impermeabile, mentre l’installazione di supporti in gomma più grandi per il motore contribuisce a ridurne i rumori e le vibrazioni. Il rumore aerodinamico viene ridotto grazie a una guarnizione a quattro strati, mentre le spazzole dei tergicristalli aerodinamiche impediscono al rumore di diffondersi sul parabrezza.

Sicurezza garantita



Con nuove tecnologie e funzioni, il nuovo Rexton Sports XL di SsangYong assicura una sicurezza di prim’ordine e comprende fino a sei airbag. Il telaio “Quad-frame” per il 79,2% in acciaio ad alta resistenza da 1,5Gpa, unico nel suo genere, garantisce alla vettura una rigidità maggiore rispetto ai prodotti della concorrenza, generando anche una migliore resistenza della scocca e una riduzione del peso.



Il SUT Rexton Sports XL è dotato inoltre di elementi per l’assorbimento degli urti nel volante e nel piantone dello sterzo per ridurre al minimo le lesioni in caso di scontro frontale, mentre la struttura e i materiali del frontale sono stati progettati per migliorare la sicurezza dei pedoni. La vettura offre numerosi altri sistemi di sicurezza, come l’assistenza per il cambio di corsia, l’avviso di traffico per manovre di retromarcia (Rear Cross Traffic Alert) e il rilevamento degli angoli ciechi per evitare gli incidenti grazie a un avanzato sistema di segnalazione.

Infotainment e comodità



L’avanzato sistema di infotainment comprende le funzioni DAB radio, Apple CarPlay e Android Auto con mirroring dei dispositivi; le informazioni di navigazione sono visualizzate su uno schermo da 8” o in HD su un ampio schermo da 9.2” (in base al modello), anche con sistema di navigazione Tom Tom.



Il quadro di controllo strumenti, con schermo LCD da 7”, garantisce elevata visibilità e fornisce al conducente tutte le informazioni visualizzate nel modo più pratico, come il computer di viaggio e, di volta in volta, tutti i dati del navigatore satellitare, scegliendo fra tre diversi display digitali.



La vettura vanta anche altre funzioni come: il bloccaggio automatico, ossia le porte si chiudono automaticamente quando la chiave viene portata via dall’auto; la climatizzazione a doppia zona completamente automatica, con filtri per le polveri sottili, e una presa elettrica da 12V/120W nel pianale di carico. Sul frontale e sul posteriore sono inoltre stati installati i sensori di parcheggio e la videocamera posteriore.