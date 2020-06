La nuova Subaru Impreza e-BOXER ottiene le 5 stelle EuroNCAP

A pochi giorni dalla conferenza stampa digitale con cui è stata presentata ai media, la nuova Subaru Impreza e-BOXER ha ottenuto le 5 stelle EuroNCAP. Si tratta di una conferma del massimo riconoscimento già ricevuto dal Model Year 17 con cui era stata introdotta la quinta generazione dell’iconico modello della Casa delle Pleiadi. I test condotti dall’ente certificatore per la sicurezza dei veicoli del vecchio continente hanno infatti fatto riferimento a quelli già condotti e superati con successo nel 2017.

La nuova versione dell’hatchback con powertrain ibrido che combina il motore elettrico con il motore BOXER e il Symmetrical AWD è in corso di distribuzione presso la rete dei Dealer Subaru in Italia e mira a offrire una sicurezza globale di livello assoluto per la massima tranquillità dei passeggeri e una sensazione di maneggevolezza per l’immancabile piacere di guida.

La sicurezza complessiva della nuova Impreza è al top della categoria grazie alla dotazione di nuove tecnologie di sicurezza avanzate. Aggiunge al suo già ricco pacchetto di sicurezza il Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD), il Reverse Automatic Braking (RAB) e il Front View Monitor.

Il SRVD rileva i veicoli che si avvicinano dalla parte posteriore e offre tre funzioni principali per migliorare la visibilità e contribuire a ridurre al minimo le cause più comuni di incidenti: Blind-Spot Detection, Lane Change Assist e Rear Cross-Traffic Alert.

Il RAB è stato ideato per evitare collisioni durante la retromarcia o ridurre i danni da impatto in caso di collisione grazie a dei sensori montati sul paraurti posteriore che rilevano gli ostacoli. Il guidatore viene allertato con avvisi sul display e messaggi acustici per aiutarlo a controllare l'area posteriore al veicolo. Se esiste un'alta possibilità di collisione, il sistema aziona automaticamente i freni per evitare o ridurre la gravità della collisione.

Il Front View Mirror è una telecamera installata nella parte inferiore della griglia anteriore per consentire al conducente di rilevare veicoli in avvicinamento o pedoni agli incroci con scarsa visibilità al fine di prevenire collisioni frontali e altri incidenti.

Sulla nuova Impreza è confermato di serie su tutti gli allestimenti la tecnologia di assistenza alla guida di Subaru EyeSight, architrave della sicurezza preventiva del marchio nipponico con funzioni quali il Pre-Collision Braking Control, l’Adaptive Cruise Control e il Lane Keep Assist.

Un’altra novità, già presente sulla nuova Forester e-BOXER, è il Rear Seat Reminder, che ricorda la presenza di bambini e/o animali domestici avvisando il guidatore di controllare il sedile posteriore prima di uscire dal veicolo.

L’Impreza beneficia inoltre di un livello ideale di visibilità a 360 gradi, con punti ciechi ridotti al minimo grazie a un layout dei montanti ottimizzato, e di un'eccezionale protezione anticollisione grazie anche alla Subaru Global Platform, con un'efficienza di assorbimento di energia superiore del 40% rispetto alla piattaforma precedente. Infine il leggendario sistema di trazione integrale Subaru offre non solo valori dinamici che si traducono in maneggevolezza e stabilità superiori, ma soprattutto prestazioni migliorate in termini di prevenzione dei pericoli.