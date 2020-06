Piazza San Carlo, il dovere di non dimenticare: Torino ricorda la drammatica notte del 3 giugno 2017 [VIDEO e FOTO]

Tre giugno 2017. Una data scolpita nella storia di Torino, un giorno di festa trasformatosi in tragedia. A tre anni di di distanza dalla tragedia di piazza San Carlo, la Città di Torino ricorda Erika Pioletti e Marisa Amato, le due donne che persero la vita in quella che doveva essere solo e semplicemente una serata di sport. Nemmeno premendo il tasto "rewind" e tornando indietro nel tempo, i ricordi di quell'attesa per la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, l'eccitazione e la palpitazione tra i tifosi bianconeri assiepati sotto il maxischermo vicino al Caval ëd Bronz, risultano nitidi. I sorrisi e le emozioni felici? Tutto spazzato via da quei lunghi minuti di follia, da quella folla nel panico in grado di provocare non solo due vittime, ma anche più di 1500 feriti.

Il tre giugno 2017 è una data spartiacque per la città di Torino. Quella ferita ancora aperta e mai rimarginata, al di là delle vicende giudiziarie ancora in corso, è per migliaia di persone un ricordo impossibile da cancellare. Troppo dolorose, nella testa, le corse sotto i portici o nelle vie limitrofe. Il via vai delle ambulanze dal "Salotto di Torino" agli ospedali del capoluogo piemontese. Indelebile, per chi era lì, l'agghiacciante rumore di quei vetri rotti, calpestati dai torinesi in piazza.

Se oggi Torino ricorda le vittime di quella "maledetta" notte, va riconosciuto che la tragedia di piazza San Carlo, oltre a segnare per sempre la storia della Città, ha saputo nella sua drammaticità dare vita a virtuose realtà solidali. Un esempio? L'associazione "I sogni di Nonna Marisa Onlus", in grado di raccogliere 26.021 euro in due anni per l'acquisto di apparecchi e dispositivi medici per gli ospedali.