I mercoledì veg di Ortofruit: oggi prepariamo la cheesecake salata agli asparagi

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!

Il prodotto della settima è l’asparago verde:un germoglio (turione) di colore verde (o bianco, a seconda che venga coltivato in presenza o assenza di luce) che vanta ottime proprietà nutrizionali grazie alla ricchezza di fibre, vitamine e sali minerali, alle pochissime calorie e al basso indice glicemico. Il beneficio per eccellenza sta nella sua capacità depurativa e drenante data dalla ricchezza di acqua, potassio e asparagina, che insieme stimolano la diuresi e la funzione epatica/renale, aiutando a eliminare le tossine e il ristagno dei liquidi, quindi anche la cellulite.

Un antipasto tricolore, con tre consistenze e tre sapori diversi, partendo dalla base croccante che si amalgama perfettamente con la cremosità della farcia e il gusto verace degli asparagi. D’altronde, chi ha detto che la cheesecake possa essere solo dolce? Qui la proponiamo in versione salata, molto leggera, ma decisamente appetitosa. Potrete servirla al piatto, o in uno stampo da torta da dividere, ma anche in comodi bicchierini monoporzione: insomma, è davvero versatile.

Tempi : 10 minuti + 15 di riposo in frigo Ideale per… il pranzo

Ingredienti: (4 persone)

150 g di asparagi

200 g di tofu vellutato

1 cucchiaio abbondante di tahina (salsa di semi di sesamo)

120 g di taralli al peperoncino

2 cucchiai di olio evo

Sale e pepe q.b.

Procedimento : frullate i taralli, aggiungete un cucchiaio d’olio evo e componete la base della cake salata aiutandovi con un coppapasta; Frullate il tofu vellutato con la tahina, aggiustando di sale e pepe; Con la crema ottenuta, componete il secondo strato; Lavate, pulite e tagliate gli asparagi a rondelle, quindi fateli saltare velocemente in padella con un cucchiaio d’olio evo, sale e pepe; Con le rondelle di asparagi spadellate, componete l’ultimo strato della cake; Lasciate compattare e riposare in frigorifero per almeno 15 minuti, poi servite.

Se avanza? Mescolate tutti gli ingredienti, aggiungete un paio di cucchiai di farina di ceci e componete delle polpette da cuocere in forno a 180°C per circa 15–20 minuti!