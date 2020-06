Carmagnola, aperte le iscrizioni al centro estivo comunale e alla vacanza sportiva

A seguito dell’uscita delle Linee Guida per la gestione dei centri estivi nel corso della fase due dell’emergenza Covid, il Comune ha potuto avviare le attività per l’organizzazione del centro estivo comunale e della vacanza sportiva.

Entrambi i centri saranno attivi dal 15 giugno al 31 luglio, per un totale di sette settimane. Ovviamente, le attività saranno organizzate in modo differente rispetto agli scorsi anni al fine di poter rispettare le norme igieniche e di distanziamento sociale previste dalla vigente normativa, nel corso della cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza epidemiologica.

L’ingresso e l’uscita saranno scaglionati, orientativamente tra le 7,30 e le 9,00 per l'ingresso e tra le 16,00 e le 17,30 per l'uscita per evitare assembramenti. I gruppi saranno dislocati in diverse sedi, per consentire più agevolmente il mantenimento del distanziamento sociale. Il rapporto educatori/bambini è stato incrementato al fine di poter consentire la fruizione delle attività in piccoli gruppi, con particolare attenzione nei confronti della disabilità.

Il Centro Estivo è rivolto ai bambini della fascia 3-6 anni e 6-11 anni. Per la fascia della scuola dell’Infanzia, le sedi di svolgimento sono la scuola dell’Infanzia Ronco e la scuola Sant’Anna, per un totale complessivo di 60 posti. Presso la scuola dell’Infanzia Mirò, invece saranno disponibili 40 posti per i bambini della fascia 6-11 anni.

L’iscrizione può essere effettuata per una o più settimane. Il servizio mensa è incluso nella tariffa settimanale. In caso di presentazione dell’ISEE o di iscrizione di più fratelli sono previste riduzioni.

L’iscrizione al Centro Estivo Comunale può essere effettuata presso l’ufficio Politiche Sociali del Comune, tel. 011 9724224 – politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it



La Vacanza Sportiva è organizzata dall’A.S.D. Carmaeventi ed è rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Le sedi di svolgimento saranno tre, per consentire una migliore organizzazione del servizio nel rispetto delle regole di distanziamento sociale: i bambini dalla 1° alla 4° elementare (fino ad un massimo di 100 iscritti), troveranno posto presso il Centro Sportivo di via Roma; i bambini della 5° elementare saranno collocati al Parco di Cascina Vigna (50 posti) mentre i ragazzi delle medie saranno ospitati presso i Campi del San Francesco in via Novara (50 posti). Anche in questo caso il pasto è incluso nella tariffa settimanale.

Le iscrizioni alla Vacanza Sportiva si possono presentare presso l’A.S.D. Carmaeventi, corso Roma 24 – dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17. Info: 3381402657 – info.carmaeventi@libero.it

Per ulteriori informazioni, conoscere le tariffe e per scaricare il modulo per l’iscrizione al Centro Estivo Comunale: www.comune.carmagnola.to.it

In sede di iscrizione saranno disponibili informazioni più precise sugli orari e sulle attività e le famiglie riceveranno ampie informazioni sull’applicazione delle linee guida regionali in merito all’epidemia Covid 19.