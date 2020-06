Da oggi a Torino torna la sosta a pagamento. Per facilitare gli spostamenti dei lavoratori durante il Coronavirus la sindaca Chiara Appendino, a inizio marzo, aveva deciso di rendere gratuito il parcheggio nelle strisce blu a raso per le auto. Un'agevolazione in vigore fino a oggi: dal questa mattina i torinesi dovranno di nuovo esporre sul cruscotto il ticket.

Con la riattivazione della sosta a pagamento, chi opterà per il parcheggio in struttura del proprio veicolo potrà fare affidamento su una serie di agevolazioni promosse dai gestori. I costi variano a seconda dei parcheggi e la promozione sarà valida per un mese.

Resta invece libero, fino al 31 agosto, l’accesso alla Ztl Centrale di Torino.