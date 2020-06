Alfa Romeo riparte con la nuova gamma sportiva

Gli showroom Alfa Romeo sono pronti ad accogliere nuovamente tutti gli automobilisti che cercano il meglio della tecnologia applicata al prezioso patrimonio tecnico e all’ineguagliabile dinamica di guida di ogni creazione del marchio. Per questo, la ripresa targata Alfa Romeo si arricchisce di importanti novità che riguardano la gamma di Giulia e Stelvio.

Al via gli ordini della nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio MY2020

Dopo il press talk online che ne ha accompagnato il lancio alla stampa, è possibile ordinare le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio MY2020 al prezzo rispettivamente di 90.500 euro e 100.500 euro. Anche nell’edizione 2020, le rinnovate Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono lo showcase dell’eccellenza Alfa Romeo ed esprimono ancor di più performance, DNA vincente e stile inconfondibilmente italiano: un concentrato di ricercate soluzioni tecniche e prestazionali, vetture che rappresentano la più raffinata espressione di un design funzionale e tipicamente italiano, in pieno stile Alfa Romeo. Le prestazioni, ai vertici della categoria, sono assicurate dal potente propulsore 2.9 V6 Bi-Turbo, realizzato interamente in alluminio e capace di sprigionare ben 510 CV e 600 Nm di coppia massima a 2.500 giri/min, scaricati a terra grazie al sistema AlfaTM Active Torque Vectoring coadiuvato, su Stelvio Quadrifoglio, dall’innovativo sistema di trazione integrale Q4.

Nuova gamma di motori benzina: piacere di guida anche senza superbollo

Il rinnovamento della gamma, concepito per incontrare ancora di più i gusti e le esigenze dei puristi della guida, si completa su Giulia con l’emozionante nuovo motore 2.0 Turbo Benzina AT8 280 CV abbinato alla trazione posteriore, un concentrato di tecnologia che consente di scegliere un propulsore a benzina ad alte prestazioni senza rinunciare al piacere della trazione posteriore.

L’attenzione del Marchio si rivolge anche al contenimento dei costi di gestione: esordisce così il nuovo motore 2.0 Turbo Benzina 250 CV AT8 trazione integrale su Stelvio e 2.0 Turbo Benzina 250 CV AT8 trazione posteriore su Giulia, per entrambe in su allestimento Veloce: questa soluzione permetterà di acquistare una motorizzazione ai vertici delle prestazioni senza però incorrere nel pagamento annuale dell’addizionale erariale sul bollo auto, il cosiddetto “superbollo”, che prevede una maggiorazione di 20 euro per ogni Kw oltre i 185. Il prezzo di listino è lo stesso della motorizzazione da 280 CV, ma il risparmio fiscale annuale supera i 400 euro. L’allestimento Veloce rappresenta la massima espressione di sportività della gamma: ogni singolo dettaglio sia negli esterni - paraurti specifici, finiture dark miron, esclusivi cerchi in lega - sia negli interni dove spiccano sedili sportivi in pelle con fianchetti regolabili e volante sportivo in pelle con shift paddles in alluminio.

“Ripresa… con Sprint”

Infine, per celebrare con tutti gli automobilisti la riapertura delle concessionarie, Alfa Romeo propone un'offerta dedicata all’allestimento Sprint a condizioni esclusive: ad esempio, Stelvio Sprint 2.2 Turbo Diesel da 190 CV in promozione a 44.000 euro rispetto a un listino di 56.000 euro. L’allestimento Sprint rappresenta quindi ancor di più la formula vincente per il cliente che non rinuncia alla caratterizzazione sportiva di una vera Alfa Romeo ma che necessita di una motorizzazione più adatta a un utilizzo urbano. Di serie offre finiture dark miron, pinze freno by Brembo con trattamento nero, volante sportivo in pelle ed inserti in alluminio su plancia, tunnel centrale e pannelli porta. Ampia scelta delle motorizzazioni che varia dal 2.0 Turbo Benzina AT8 200 CV fino al 2.2 Diesel da 160 CV e 190 CV.