Entro fine giugno riapre il Pronto Soccorso di Giaveno, chiuso per l'emergenza Covid

Riaprirà entro fine giugno il pronto soccorso di Giaveno, chiuso lo scorso 20 marzo per l’emergenza Covid. Ad annunciarlo la consigliera regionale della Lega Sara Zambaia, dopo l’incontro di ieri con l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, il sindaco di Giaveno Carlo Giacone e il vicesindaco Stefano Olocco

A causa della pandemia in Piemonte era stata sospesa l’attività in sette punti di primo intervento -oltre al paese valsusino, anche a Venaria, Lanzo, Nizza, Borgosesia, Bra e Ceva- per dirottare i medici verso strutture impegnate nella lotta al contagio.

“I cittadini di Giaveno- commentano Zambaia, insieme al sindaco e vicesindaco - e dei comuni limitrofi torneranno ad avere a disposizione un Punto di Primo Intervento efficiente, con la totalità dei servizi che venivano erogati prima dell’emergenza sanitaria”.

“L’interlocuzione con il direttore generale dell’Asl TO 3 ha consentito di chiarire con maggiore certezza i tempi per la riapertura. Entro la fine del mese di giugno l’ospedale sarà nuovamente operativo” conclude l’esponente del Carroccio.