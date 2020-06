No all'esame di Stato: gli aspiranti farmacisti e psicologi scendono in piazza anche a Torino

"Il tempo delle parole, della retorica, degli appelli e dei moniti è giunto al termine. Non siamo stati considerati, non siamo stati reputati degni di ricevere attenzione da parte di chi indirettamente deciderà le sorti di ognuno di noi. Siamo stati considerati #CamiceDiSerieB".



Con queste parole si preparano a manifestare nella giornata di oggi, in molte città italiane (l'appuntamento a Torino è per le 16 in piazza Castello) i futuri psicologi e farmacisti che con un sit in chiederanno una rimodulazione dell’Esame di Stato (o, nel caso degli psicologi, di rendere il tirocinio post lauream abilitante), come accade oggi per altre professioni sanitarie.



"Adesso è il momento in cui le nostre parole si trasformeranno in atti formali di protesta. Siete quindi tutti chiamati a raccolta da Nord a Sud, da Est ad Ovest, armati della nostra corazza, un camice candido, per scendere in Piazza nei vari sit-in lungo tutta la penisola, di preciso: Pescara, Lamezia, Salerno, Bologna, Milano, Torino, Bari, Messina, Catania, Palermo, Firenze, Padova e Napoli", spiegano ancora alcuni dei manifestanti.