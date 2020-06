Audi RS Q3 Sportback, trendsetter sportivo

Disegnata sulla sportività.

Indimenticabile già dal primo sguardo, Audi RS Q3 Sportback è ricca di dettagli dal look sofisticato, come la griglia Singleframe, che privata della sua tipica cornice, entra in perfetta sintonia con il design della calandra, insieme alle ampie prese d’aria laterali. Vista frontalmente, colpisce con un ulteriore dettaglio: la fessura sopra il Singleframe che richiama la sua origine sportiva ed evoca la tradizione rally di Audi. La fiancata, tonica e muscolosa, è arricchita da passaruota allargati di 10 mm, che lasciano spazio ai vistosi cerchi da 21”, disponibili come optional. Il posteriore, invece, porta il gene di Audi Sport grazie ai terminali di scarico, imprescindibilmente ovali, e all’estrattore dal design inconfondibile. Ad Audi RS Q3 Sportback è stato dedicato un paraurti specifico, che caratterizza il SUV insieme all’inserto sul profilo dello spoiler al tetto.

I particolari non sono un dettaglio.

Dettagli come i dischi freno in acciaio da 18” perforati e le pinze verniciate in nero lucido, sono di serie in Audi RS Q3 Sportback: tuttavia per i più esigenti è possibile scegliere i dischi anteriori carbo-ceramici con pinze in rosso lucido o blu.

Eleganza e innovazione. Gli interni.

Accomodatevi sui sedili con poggiatesta integrato e rivestimento in pelle Nappa con impuntura a nido d’ape e scegliete tra cuciture e inserti in blu, rosso o nero. Lo spettacolo continua con il volante sportivo di serie, rivestito in pelle traforata, appiattito in basso e dotato di pulsante RS MODE, che consente di selezionare tra due diversi profili di guida personalizzabili senza staccare le mani dal volante. Di serie troverete ad attendervi l’Audi virtual cockpit, che completa l’offerta tecnologica di Audi RS Q3 Sportback presentandosi con uno schermo HD da 12,3”, attraverso cui è possibile monitorare specifici indicatori RS come coppia e potenza, forza-G, pressione e temperatura degli pneumatici.

Il carattere di una vincente.

Premendo il pedale dell’acceleratore, una spettacolare vibrazione si espande nell’aria e mette in circolo l’adrenalina. 1-2-4-5-3, è una sequenza ben nota al motore 2.5 TFSI con cinque cilindri in linea, che grazie al suo sound spettacolare, preannuncia la resa straordinaria di cui è capace. La trazione quattro e la precisione del cambio S tronic a sette rapporti scaricano magistralmente a terra tutti i 480 Nm di coppia, disponibili già dai 1.950 ai 5.850 giri: in soli 4,5 secondi Audi RS Q3 Sportback tocca i 100 km/h. Per garantire un handling sempre diretto e preciso, Audi RS Q3 Sportback¹, è dotata di uno sterzo progressivo adattato specificamente per l’RS. La dinamica di guida è ulteriormente perfezionata dal telaio con regolazione degli ammortizzatori, disponibile come optional. Questa funzione permette inoltre una maggiore manovrabilità e un comfort superiore.