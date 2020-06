Coronavirus, test sierologici a tutto il personale AslTo3: solo 9 casi asintomatici, ora sono in isolamento

Il Servizio medico dell’Asl To3 ha eseguito e processato i test sierologici per SARS-CoV-2 su tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo che ha lavorato a vario titolo presso le strutture aziendali durante questi mesi di emergenza. Sono stati effettuati 4.140 test su dipendenti che non erano mai stati sottoposti a tampone oppure che avevano avuto esclusivamente tamponi con esito negativo: 3.940 (il 95,2%) sono risultati negativi e 200 (il 4,8%) sono risultati positivi. Per questi ultimi è stato quindi eseguito anche un tampone di controllo: 9 (lo 0,2% del totale), benché asintomatici, sono risultati positivi anche al tampone e posti in isolamento in via precauzionale per 14 giorni.