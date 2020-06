“Black lives matter”: il movimento organizza il flash mob a Grugliasco

Anche a Grugliasco il movimento attivista Black lives matters contro il razzismo, perpetuato a livello socio-politico, verso le persone nere, ha manifestato in un flash mob spontaneo e apartitico, nello stesso momento in cui, a Torino, si è manifestato nella centrale piazza Castello.

Giovani e meno giovani in piazza 66 martiri dalle 15, per ribadire la necessità di affermazione dei diritti di ognuno, contro ogni razzismo e violenza. "Il partito democratico di Grugliasco ha dato la propria adesione all'iniziativa", sottolinea il segretario Pd Dario Lorenzoni. "E' necessario opporsi al razzismo e alle disparità sociali, iniziative spontanee come questa contribuiscono a mantenere alta l'attenzione su un tema centrale: la nostra società deve guardare a un futuro di uguaglianza, pari opportunità e giustizia. Perchè la vita conta".

"La scelta di non confluire nell'evento di Torino ma di organizzarne uno in contemporanea nella nostra città è stato suggerito dal desiderio di far sentire la propria voce, senza correre il rischio di creare pericolosi assembramenti, in un momento complesso come questo", spiega Paolo Spataro, studente di economia, uno degli organizzatori del flash mob.

Alcuni dei partecipanti hanno letto brevi brani relativi tratti da “Il razzismo spiegato a mia figlia” e dal libro “Questa non è l'America”, si è concluso con il

gesto corale dell’inginocchiarsi.