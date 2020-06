Coldiretti: "Trovato accordo con la Regione Piemonte per il bonus agriturismi”

“Trovato un accordo affinchè tutti gli agriturismi possano beneficiare dei bonus previsti dalla Regione dopo che il comparto ha risentito del lockdown con perdite anche fino al 100%".

"Fondamentale in questa fase di ripartenza poter avere un sostegno economico per un settore che, oltretutto, valorizza al 100% il Made in Piemonte, sia a tavola sia a livello di promozione del nostro territorio”, dichiara Stefania Grandinetti presidente degli Agriturismi di Campagna Amica del Piemonte nel commentare l’esito del tavolo, fortemente voluto da Coldiretti Piemonte, che si è tenuto in Regione con il governatore Alberto Cirio e gli assessori al turismo e all’agricoltura.

“La nostra determinazione insieme ad un lavoro costante e continuo hanno portato la Regione a prendere atto di una situazione da rivedere e questo ha permesso di arrivare a raggiungere un obiettivo che riteniamo importante per gli agriturismi piemontesi che, altrimenti, rischiavano ingiustamente di essere esclusi", spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale.

"In questa partita abbiamo mantenuto una posizione univoca e ben precisa, fin da subito, nell’interesse di tutte le imprese agrituristiche che, grazie al loro lavoro, presidiano territori a rischio abbandono e offrono servizi che assumono valenza sociale e di tutela agro-ambientale”.