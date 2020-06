Campidoglio, il Museo d'Arte Urbana riprende la propria attività con le visite guidate

Il Museo d'Arte Urbana di Borgo Campidoglio è pronto a ripartire, dopo lo stop forzato a mostre ed eventi di gruppo a causa dell'emergenza coronavirus: per farlo sono state organizzate due visite guidate, in programma sabato 6 e sabato 13 giugno, con numero di visitatori ridotto, obbligo di indossare la mascherina e distanziamento.

Nonostante il lockdown, il museo non si è però mai fermato: "In questi mesi - spiega il direttore artistico Edoardo Di Mauro – abbiamo fatto restauri importanti su tutto il territorio cittadino e completato un'operazione a Bertolla. Gradualmente organizzeremo eventi all'aperto in collaborazione con altri soggetti come il Museo Diffuso della Resistenza".

Le prenotazioni potranno avvenire attraverso il sito web visiteguidatetorino.com al costo di 10 euro: "Non potendo – prosegue – ospitare il nostro tradizionale bacino di utenza, composto dalle scuole, per intercettare i potenziali visitatori ci siamo avvalsi di professionisti del settore appartenenti al gruppo We Love Torino: in attesa di poter nuovamente accogliere gli studenti, le visite verranno gestite in questo modo".