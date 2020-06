Elezioni Torino, il no del Pd ad alleanze con Appendino unisce il centrosinistra

Il no del Pd ad alleanze con il M5S, per le elezioni di Torino del 2021, unisce la coalizione di centrosinistra.

Dopo la riunione di ieri dei Dem torinesi - al termine della quale i Segretari Metropolitano e Regionale Carretta e Furia hanno annunciato come il Partito Democratico punti ad essere perno di un fronte "civico ampio di centrosinistra, che sappia essere alternativo a chi ha deluso alla guida della città in questi anni e ad una destra non credibile e inadeguata a governare", arrivano le prime adesioni.

A confermare la volontà di correre nuovamente insieme, così come accaduto per le Comunali del 2016, Progetto Torino e i Moderati. Da entrambi gli schieramenti emerge la richiesta di discontinuità con il passato e di rinnovamento. Portas & Co - da sempre contrari anche a livello nazionale ad alleanze con i pentastellati - per la scelta del candidato sindaco auspicano le primarie, "strumento utile di scelta e dibattito politico".

A salutare con grande favore il no all'unione con Appendino +Europa e Azione. Per i primi è una condizione "indispensabile per avviare un confronto politico", mentre i sodali di Calenda e Richetti hanno affermato sin dal principio "di voler costruire un progetto alternativo per la Città di Torino, finalizzato a riparare ai danni causati dalla Giunta M5S nei suoi 5 anni di malgoverno".